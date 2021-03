Britische Ärztin über Abtreibungen: „Vertrauen wir den Frauen?“

Rechtslage Auch in Großbritannien fallen Schwangerschaftsabbrüche unter das Strafgesetz, sind aber seit 1967 bis zur 24. Schwangerschaftswoche möglich. Zwei Ärzt*innen müssen dafür eine Indikation ausstellen, in der Praxis wird dies nicht verweigert. In Deutschland muss sich eine Frau bis zur 14. Schwangerschaftswoche beraten lassen und eine dreitägige Bedenkfrist einhalten.

Telemedizin Aufgrund der Pandemie ist es in Großbritan­nien seit einem Jahr möglich, bis zur 10. Woche eine Schwangerschaft zu Hause mit telemedizinischer Begleitung abbrechen zu lassen. Dafür bekommt die Frau ein Medikament, das eine Fehlgeburt auslöst, und eins, das Wehen auslöst, mit nach Hause sowie gegebenenfalls Schmerzmittel. In Deutschland muss sie in der Regel beide Medikamente unter ärztlicher Aufsicht einnehmen. Einzig das Familienplanungszentrum Balance in Berlin bietet seit Januar den telemedizinisch begleiteten medikamentösen Abbruch an – weil es in Deutschland Regionen gibt, in denen die Frauen sonst bis zu 200 Kilometer für eine legale sichere Abtreibung reisen müssten. In Deutschland ist die Frist bei 9 Wochen gesetzt, in Schottland bei 12.

Abbrüche 2019 wurden in England und Wales 73 Prozent aller Schwangerschaften medikamentös abgebrochen, 2020 in Deutschland traf dies auf 29 Prozent aller Abbrüche zu. Am häufigsten wurde diese Methode in Berlin mit 45 Prozent angewendet.