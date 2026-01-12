piwik no script img

Brandkatastrophe in der SchweizGericht bestätigt U-Haft für Barbetreiber

Beim Feuer in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana sind 40 Menschen ums Leben gekommen. Nun bestätigt ein Gericht die U-Haft für den Barchef.

Ein Polizist von hinten
Ein Polizeibeamter vor der Bar „Le Constellation“ nach einem verheerenden Brand während einer Silvesterparty, Crans-Montana, am 2. Januar 2026 Foto: Denis Balibouse/reuters

afp/dpa | Knapp zwei Wochen nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana muss der Besitzer der betroffenen Bar, Jacques Moretti, in Untersuchungshaft. Das zuständige Zwangsmaßnahmengericht in Sitten (Sion) im Schweizer Kanton Wallis hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben.

Nach einer mehr als sechsstündigen Befragung hatte die Staatsanwaltschaft im Kanton Wallis am Freitag entschieden, Jacques Moretti in Gewahrsam zu nehmen, und dies unter anderem mit Fluchtgefahr begründet. Morettis Frau hingegen blieb auf freiem Fuß. Moretti ist Franzose. Die Anwälte des Ehepaars betonten, dass die beiden keine Absicht hätten, sich den Ermittlungen zu entziehen.

Gegen das französische Betreiber-Ehepaar Jacques und Jessica Moretti wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung ermittelt.

Bei dem Brand in der Silvesternacht waren in der Bar Le Constellation 40 überwiegend sehr junge Menschen ums Leben gekommen. 116 wurden verletzt, rund 80 befinden sind mit überwiegend schweren Verbrennungen noch in Krankenhäusern, auch in Deutschland.

Bis zur Urteilsverkündung gilt Barbesitzer als unschuldig

Die Untersuchungshaft ist zunächst auf drei Monate befristet. Moretti könne wieder auf freien Fuß kommen, wenn bestimmte Sicherheiten hinterlegt werden, teilte das Gericht mit. „Es geht also nicht darum, den Angeklagten bereits zu bestrafen, da dieser bis zum Inkrafttreten eines möglichen Urteils als unschuldig gilt“, heißt es weiter.

Bei dem Unglück waren während der Silvesterparty in der zweigeschossigen Bar am Neujahrstag um 01.30 Uhr morgens Feuer ausgebrochen. Nach ersten Ermittlungen wurden sie durch funkensprühende Partyfontänen ausgelöst, die Schaumstoff an der Decke in Brand setzten. Wie die örtlichen Behörden einräumten, war die Bar zuletzt 2019 auf Brandschutzmaßnahmen untersucht worden, obwohl solche Kontrollen eigentlich jedes Jahr vorgeschrieben sind.

Am vergangenen Freitag hielt die Schweiz einen Staatstrauertag ab. Zu einer Gedenkveranstaltung in Martigny kamen rund 1.000 geladene Gäste, darunter der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Aus Italien und Frankreich stammen viele Opfer.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Brand #Brandkatastrophen #Brandschutz #Schweiz #Crans-Montana
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Menschen, traurig, Kerzen, weiße Absperrung
Schweizer Selbstbild Wenn das Sterben nahe kommt
Kommentar von Andrea Arežina

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana stellen sich viele Fragen. Klar ist, dass wir ein System brauchen, das auf Liebe fußt statt auf Geld.

Menschen bei der Schweigeminute für die Opfer in Crans-Montana, wohin die Trauerfeier aus Martigny auf Leinwände übertragen wurde
Brandkatastrophe in Crans-Montana Barbetreiber nach Verhör in U-Haft

In der Schweiz nehmen rund 1.000 Personen an der offiziellen Trauerfeier teil, die aus Platz- und Wettergründen an einem anderen Ort stattfand.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Angriff auf Venezuela Eine Supermacht Europa ist keine Alternative zum US-Bündnis
2
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
3
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
4
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
5
Russlands Überfall auf die Ukraine 20 Tote pro erobertem Quadratkilometer
6
Proteste in Iran Es braucht internationalen Druck