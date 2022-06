Brandanschlag auf linkes Wohnprojekt : Brandanschlag auf Hausprojekt

Unbekannte haben ein Feuer im Hinterhof der Grünberger 73 in Friedrichshain gelegt. Die Polizei prüft einen rechtsextremen Hintergrund.

BERLIN taz | Auf das linke Hausprojekt Grünberger 73 in Friedrichshain wurde offenbar ein Brandanschlag verübt. Am Montagmorgen gegen 6 Uhr bemerkten die Be­woh­ne­r*in­nen, dass das Müllhaus im Hinterhof in Flammen stand. „Die Flammen gingen bis zum dritten Stock“, berichtet die Bewohnerin Sam Kowalski der taz. Nach etwa einer Stunde habe die Feuerwehr den Brand löschen können. „Es wurde zum Glück niemand verletzt“, so Kowalski. Nur umstehende Fahrräder und Bäume hätten Schaden genommen. „Leider müssen wir von einem Brandanschlag ausgehen“, teilten die Be­woh­ne­r*in­nen am Mittwoch mit.

Sam Kowalski, Bewohnerin „Das war schon sehr gefährlich und wir waren geschockt“

Auch die Polizei gehe von vorsätzlicher Brandstiftung aus, sagte eine Sprecherin der taz. Zwar seien der genaue Tathergang und die Brandursache noch unklar, das Brandkommissariat, das in dem Fall ermittele, stehe jedoch in engem Kontakt mit dem polizeilichen Staatsschutz. Das Fachdezernat für Politisch motivierte Kriminalität (PMK) des Landeskriminalamtes prüfe derzeit, ob der Brandanschlag dem Bereich rechtsextremistisch motivierter Straftaten zuzuordnen sei. Hinweise auf Tatverdächtige gebe es aktuell nicht.

„Wir sind ein linkes Hausprojekt, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine politisch motivierte Tat war“, sagt Kowalski. In dem vierstöckigen Altbau am Boxhagener Platz leben rund 70 Menschen, darunter viele Kinder. Das Hinterhaus wird ausschließlich von Frauen* bewohnt, im Vorderhaus befindet sich der Stadtteilladen Zielona Gora und verschiedene andere Projekte. Die „Grünberger 73“ war Anfang 1990 im Zuge der Hausbesetzungsbewegung in Ost-Berlin und nach der Räumung der nahe gelegenen Mainzer Straße besetzt worden. 1992 folgte die Legalisierung, 2004 kauften die Be­woh­ne­r*in­nen das Haus über das Mietshäusersyndikat.

Weitere Brandstiftungen im nahen Umfeld

Im direkten Umfeld des Hausprojekts gab es in den vergangenen Wochen drei weitere Brandstiftungen, etwa vor einer nahe gelegenen Kneipe. Ob es einen Zusammenhang zum Brandanschlag gegen die Grünberger 73 gibt, werde derzeit geprüft, so die Polizei.

Einschüchtern lassen wollen sich die Be­woh­ne­r*in­nen nicht. „Das war schon sehr gefährlich und wir waren geschockt, jetzt müssen wir den Schaden beseitigen und Nach­ba­r*in­nen und andere Hausprojekte warnen“, sagt Sam Kowalski. „Unsere Politik der offenen Tür müssen wir vielleicht vorerst einstellen.“