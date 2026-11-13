Dieser Text erscheint im Rahmen des Projekts „Dekolonisieren Ost“ der taz panterstiftung. Den ganzen Beitrag finden Sie bei sovanews auf Russisch.

Eine junge Frau in Tbilissi sucht den Weg zur Universität. Sie fragt auf Georgisch, eine Passantin antwortet auf Russisch: „Ich verstehe Sie nicht.“ Eine andere Fußgängerin weist sie darauf hin, dass sie sich auf der Straße von Bidsina Iwanischwili befinde, jenem Milliardär, der sein Vermögen in Russland machte und als mächtigster Mann hinter der Regierungspartei „Georgischer Traum“ gilt. Verzweifelt fragt die junge Frau: „Wozu braucht man dann eine Straße, die nicht zur Bildung führt?“

Die Szene stammt aus einem Video, das die Studierendenbewegung „Verteidigt Ilia“ Ende Oktober 2026 veröffentlicht hat. Am Ende erscheint das Porträt von Giorgi Anzuchelidse, der im russisch-georgischen Krieg 2008 in Gefangenschaft getötet wurde und als georgischer Nationalheld gilt. Daneben sieht man die EU-Flagge und den Schriftzug: „Unsere Wahl ist Ilias Weg.“

Der Name im Slogan ist Programm: Die Bewegung beruft sich auf Ilia Tschawtschawadse, den Vordenker der georgischen Nationalbewegung. Auch eine der wichtigsten liberalen Hochschulen des Landes trägt seinen Namen. Ausgerechnet die Ilia-Universität könnte durch die geplante Bildungsreform einen Großteil ihrer akademischen Eigenständigkeit verlieren.

Die Regierung plant nämlich weitreichende Änderungen: An Schulen sollen Uniformen und einheitliche Lehrbücher Pflicht, die Schulzeit von zwölf auf elf Jahre verkürzt werden. Kritiker befürchten, dass georgische Jugendliche so schwerer an europäische Hochschulen kommen, die zwölf Schuljahre voraussetzen. Die Pläne fallen in eine Zeit, in der die Beziehungen zwischen Tbilissi und Brüssel einen Tiefpunkt erreicht haben und der EU-Beitrittsprozess faktisch auf Eis liegt.

Verlust akademischer Vielfalt

Noch umstrittener ist die Hochschulreform: Nach dem Prinzip „Eine Stadt – eine Fakultät“ sollen Studiengänge, die mehrere Hochschulen einer Stadt anbieten, zusammengeführt werden. Die Regierung verspricht sich davon, Mittel effizienter zu verteilen. Kritiker warnen vor dem Verlust akademischer Vielfalt und einem Eingriff in die Hochschulautonomie.

Besonders stark würde es die Ilia-Universität treffen, die in den vergangenen zwei Jahren ein wichtiger Ort proeuropäischer Proteste war. Würden Fakultäten an andere Hochschulen übertragen und international akkreditierte Studiengänge eingestellt, wäre sie erheblich geschwächt, ohne offiziell geschlossen zu werden.

Der Politikwissenschaftler und frühere Bildungsminister Gia Nodia sieht in der Reform Kontrollmechanismen aus Sowjetzeiten wiederkehren: „Wenn man die allgemeine Ausrichtung, die dahinterstehenden Weltanschauungen und die Kontrolle des Bildungsministeriums über das System betrachtet, dann kehren wir zu sowjetischen Standards und Denkmustern zurück“, sagt Nodia.

Dabei war der „Georgische Traum“ einst mit proeuropäischen Versprechen angetreten. Inzwischen inszeniert sich die Regierungspartei als Verteidigerin traditioneller Werte und nationaler Souveränität gegen „westlichen Druck“. Kritiker werfen ihr den Abbau demokratischer Institutionen und eine Annäherung an Moskau vor, auch wenn Georgien seit dem Krieg von 2008 keine diplomatischen Beziehungen zu Russland unterhält.

Von St. Petersburg nach Bologna

Der Streit um die Universitäten hat eine lange Vorgeschichte. Schon im Russischen Kaiserreich war Bildung auch ein Instrument imperialer Herrschaft. Die zaristische Verwaltung sah in der Ausbildung kaukasischer Eliten ein Mittel zur politischen Integration und „Befriedung“ der Region, sagt der Historiker Amiran Uruschadse. So sah ein Entwurf zur Umgestaltung der Adelsschule von Tiflis, wie Tbilissi damals hieß, vor, dass ihre Absolventen die „russische Lebensweise“ über die Schule hinaus verbreiten sollten.

Zugleich beanspruchten russische Institutionen die Deutungshoheit, Geschichte und Gesellschaft des Kaukasus zu erforschen und zu beschreiben. Die georgische Nationalbewegung forderte dagegen eine eigene höhere Bildung. 1918, in der kurzen Phase der ersten Unabhängigkeit, gründete der Historiker Iwane Dschawachischwili die Staatliche Universität Tbilissi.

Laut dem Philosophen Giga Zedania war die Gründung eine direkte Antwort auf die Pläne der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, eine gemeinsame „kaukasische“ Universität mit Russisch als Unterrichtssprache zu gründen.

Georgische Intellektuelle forderten stattdessen eine nationale Universität, die Sprache und Schwerpunkte selbst bestimmen konnte. Georgien sollte nicht länger bloß Gegenstand einer Wissenschaft sein, deren Zentrum außerhalb des Landes lag. Die Gründung war damit auch ein Akt intellektueller Selbstbestimmung.

Alte Machtstrukturen blieben erhalten

Mit der Sowjetisierung 1921 geriet das Hochschulwesen erneut unter russische Kontrolle. Forschung und Lehre unterlagen ideologischen Vorgaben, die wissenschaftliche Freiheit blieb begrenzt. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 begann Georgien, sein Bildungssystem neu auszurichten.

Besonders tiefgreifend waren die Veränderungen nach der Rosenrevolution 2003: Präsident Micheil Saakaschwili führte ein dreistufiges Hochschulsystem und einheitliche nationale Aufnahmeprüfungen ein, die die verbreitete Korruption beim Hochschulzugang erheblich zurückdrängten. Englisch gewann gegenüber Russisch an Bedeutung und der Beitritt zum Bologna-Prozess stärkte die Anbindung an Europa.

Die Hinwendung zu Europa beseitigte die alten Machtstrukturen jedoch nicht von selbst. Offen blieb, wie viel Freiheit die Universitäten tatsächlich bekamen, selbst über Forschung, Lehre und ihre Entwicklung zu entscheiden.

Der lange Schatten des Homo sovieticus

„Es sind inzwischen mehr als 35 Jahre vergangen, aber die psychologischen und kulturellen Einstellungen der Sowjetzeit wirken immer noch fort“, sagt der frühere Bildungsminister Nodia. „Man kann nicht einfach die ältere Generation auf den Mars schicken und ausschließlich auf die neue setzen.“ Wie tief solche Prägungen reichen, zeigt eine Studie des Bildungswissenschaftlers Anatoli Oleksijenko von der Education University of Hong Kong, der zur Entsowjetisierung des Hochschulwesens forscht.

Ein georgischer Universitätsprofessor berichtet darin, Wissenschaftler hätten aus Angst vor Repressionen nur „die Hälfte der Wahrheit“ sagen können. Deshalb hätten sich Disziplinen wie Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie erst vor relativ kurzer Zeit voll entfalten können. Andere Befragte beschreiben eine akademische Kultur, in der Professoren als unfehlbar galten und abweichende Meinungen als ideologische Fehler behandelt wurden. Das sowjetische Bildungssystem habe so einen angepassten, wenig kritischen und gehorsamen Menschen hervorgebracht – den Homo sovieticus.

Allerdings birgt der Begriff die Gefahr, gesellschaftliche Probleme auf eine vermeintlich „sowjetische Mentalität“ zu reduzieren. Oleksijenkos Untersuchung zeigt zudem, dass selbst prowestliche Reformen nach sowjetisch geprägten Mustern umgesetzt wurden: Entscheidungen kamen häufig von oben, mitunter zählten Englischkenntnisse mehr als langjährige pädagogische Erfahrung.

Eine Generation zwischen zwei Bildungswelten

Wie unterschiedlich akademische Kulturen das Denken prägen können, zeigen die Erfahrungen zweier junger Menschen aus Georgien. Elene studierte internationales Recht an der Staatlichen Universität Tbilissi und verbrachte ein Austauschsemester in Finnland, wo sie ein anderes Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden kennenlernte.

„Ausgehend von meinen Erfahrungen in der Schule und im Bachelorstudium bedeutet Bildung in Georgien häufig, sich in einem Umfeld zu bewegen, in dem Lehrende ihr Wissen und ihre Methoden für alternativlos halten“, sagt Elene. Wer ausschließlich in Georgien studiere, bleibe leicht in einem geschlossenen System, ohne andere Perspektiven kennenzulernen. „Ich sage nicht, dass der eine Weg besser ist als der andere.“

Elene möchte ihr Studium in Europa fortsetzen, später aber nach Georgien zurückkehren, um ihre Erfahrungen und ihr Wissen dort einzubringen.

Dato dagegen will Georgien verlassen. Er stammt aus Tbilissi, ging in Moskau zur Schule und studierte anschließend am Moskauer Institut für Physik und Technologie, einer der führenden technischen Hochschulen Russlands. Später machte er einen Masterabschluss an der London Business School. „Die russische technische Ausbildung hat mir eine starke wissenschaftliche Grundlage vermittelt. Aber das Studium in Großbritannien hat mein Weltbild vollständig verändert“, sagt er.

„Wäre ich nicht nach London gegangen, wäre ich wahrscheinlich konservativer geblieben. Englisch als Kommunikationssprache hat mir Zugang zu einer völlig anderen Welt eröffnet.“ Seine Zeit in Moskau beschreibt er rückblickend als Leben hinter einem Eisernen Vorhang, der längst gefallen war.

Wem gehört Georgiens Zukunft?

„Erst als ich aus dieser konservierten Welt herauskam, erkannte ich, dass ich zu einer viel größeren Welt gehöre als der, mit der ich mich zuvor identifiziert hatte.“ Die fachliche Qualität seiner russischen Ausbildung stellt Dato nicht infrage. Seine Erfahrung zeigt vielmehr, dass wissenschaftliche Exzellenz und intellektuelle Offenheit nicht dasselbe sind.

Die Regierung spricht von Modernisierung und effizienteren Hochschulen, Kritiker befürchten eine erneute Zentralisierung, die unabhängigen Universitäten Einfluss kosten könnte.

Die heutige Reform lässt sich nicht mit der Bildungspolitik des Zarenreichs oder der Sowjetunion gleichsetzen. Doch sie berührt dieselbe Frage: Wer entscheidet, welches Wissen vermittelt wird und wie unabhängig wissenschaftliche Institutionen arbeiten können?

Für die protestierenden Studierenden steht deshalb mehr auf dem Spiel als die Zukunft einzelner Fakultäten. Ihr Verweis auf „Ilias Weg“ erinnert an den Kampf um Bildung als Voraussetzung nationaler Selbstbestimmung. Mehr als ein Jahrhundert später geht es wieder darum, wer Georgiens Bildungsweg bestimmt.

Khatia Khasaia ist eine georgische Journalistin aus Tbilissi und Teilnehmerin des Projekts „Dekolonisieren Ost“ der taz Panter Stiftung. Übersetzung aus dem Russischen und redaktionelle Bearbeitung: Tigran Petrosyan.

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