Dieser Text erscheint im Rahmen des Projekts „Dekolonisierung: Ost“ der taz panterstiftung. Den ganzen Beitrag finden Sie bei SOVANews auf Russisch. SOVANews ist ein unabhängiges russischsprachiges Onlinemagazin aus Georgien.

„Für einen Georgier ist der Gast ein Geschenk Gottes. Jeder ist herzlich willkommen. Wir haben Wein, und die georgische Küche ist wirklich sehr lecker.“ Mit diesen Worten präsentierte Tbilissis Bürgermeister Kacha Kaladse sein Land kürzlich einem russischsprachigen Blogger.

Etwa zur selben Zeit kündigten die Veranstalter des elektronischen Musikfestivals Zion an, keine Eintrittskarten mehr an russische Staatsbürger zu verkaufen. Nach heftiger Kritik lockerten sie die Regelung: Russische Besucher durften jetzt teilnehmen, mussten aber zuvor in einem Fragebogen die russische Besatzung georgischer Gebiete anerkennen. Gemeint waren Abchasien und Südossetien, zwei Regionen, die Russland nach dem Krieg von 2008 besetzt hat.

Der Bürgermeister warb mit Gastfreundschaft. Die Festivalveranstalter knüpften sie an eine politische Bedingung. Hinter diesen Anekdoten steckt ein Konflikt, der tief reicht: Die georgische Regierung pflegt die wirtschaftliche Nähe zu Russland, gleichzeitig besteht ein Teil der Gesellschaft darauf, dass Gastfreundschaft nicht mit politischer Gleichgültigkeit verwechselt werden darf.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 kamen mehr als 100.000 Russen nach Georgien. Manche flohen vor politischer Verfolgung, andere vor der Mobilmachung. Wieder andere wollten nicht länger in einem Land leben, das Krieg führt.

Mehr als eine Million Menschen kamen aus Russland

Da lag Georgien für viele nahe. Es hat mit Russland eine gemeinsame Grenze, verspricht eine visafreie Einreise und vergleichsweise niedrige Lebenshaltungskosten. Hinzu kam ein Gefühl kultureller Vertrautheit. Viele kannten das Land aus sowjetischen Filmen, Liedern und Erzählungen; als sonniges Paradies mit Wein, Bergen und Menschen, die jederzeit bereit sind, Gäste zu bewirten. Doch die Wirklichkeit entsprach nicht immer diesem Bild.

Nach Berechnungen von Transparency International Georgia reisten 2022 circa 1,1 Millionen Menschen aus Russland nach Georgien ein. Nach Angaben des georgischen Innenministeriums blieben knapp 113.000 russische Staatsangehörige im Land und erhielten einen Aufenthaltsstatus.

Auch in den folgenden Jahren gehörten Russen zu den größten Besuchergruppen. Allein zwischen Juli und September 2026 reisten nach offiziellen russischen Statistiken 660.300 russische Staatsbürger nach Georgien ein. Die Zahlen erzählen von einer anhaltenden Anziehungskraft. Sie sagen allerdings wenig darüber aus, wie die Begegnungen zwischen Gästen und Gastgebern tatsächlich verlaufen.

Wenn Vertrautheit zur Enttäuschung wird

„In Clubs oder auf Partys endete der Kontakt oft in dem Moment, in dem jemand sagte: ‚Ach, du kommst aus Russland.‘ Dann machten die Leute dicht“, erzählt Oleg. Im März 2022 war er aus Moskau nach Tbilissi gezogen. Schon bei einem früheren Besuch hatte ihn die lebendige Jugendkultur überrascht: Graffiti, Punks, Metalheads, bunte Haare und Piercings.

Zweieinhalb Jahre lebte er in der georgischen Hauptstadt, lernte die Sprache und versuchte, Anschluss an die lokale Szene zu finden. Einmal kamen in einem Club mehrere junge Frauen auf ihn zu. Als sie erfuhren, dass er Russe war, brachen sie das Gespräch ab. „Das war’s dann. Ich bin wieder meiner Wege gegangen.“

Oleg erlebte, wie schnell die eigene Herkunft zum Hindernis werden kann. Er wollte als Einzelperson wahrgenommen werden, wurde aber zunächst als Vertreter eines Landes gesehen, das Georgien seit Jahrzehnten politisch und militärisch bedroht. Was für ihn eine persönliche Zurückweisung war, konnte für seine Gesprächspartnerinnen Ausdruck historisch begründeten Misstrauens sein.

Auch Teona kennt solche Spannungen. Seit fast zehn Jahren arbeitet sie in der Tourismusbranche und betreut als Vertriebsleiterin eines Skihotels regelmäßig russische Gäste. Die georgische Gastfreundschaft, sagt sie, sei im postsowjetischen Raum längst zu einer Marke geworden. Viele Besucher erwarteten nicht nur guten Service, sondern eine bestimmte Art von Georgien.

Zweihundert Jahre, ein einziges Bild

„Aber wir sind nicht bloß eine touristische Kulisse, in der alle ständig lächeln, singen, tanzen und Wein ausschenken. Wir haben unser eigenes Leben, unsere eigenen Probleme, unsere eigene Geschichte und unsere eigene Haltung zu dem, was geschieht. Manche sind enttäuscht, wenn sie auch diese Seite Georgiens kennenlernen.“

Oleg möchte nicht auf seine russische Herkunft reduziert werden. Teona möchte nicht auf das Bild der immer freundlichen georgischen Gastgeberin festgelegt sein. Beide wollen als Menschen wahrgenommen werden, nicht als Verkörperung nationaler Klischees. Diese Wahrnehmungen haben eine lange Geschichte, die sich nicht einfach ablegen lässt.

1801 begann mit der Annexion des Königreichs Kartli-Kachetien die russische Herrschaft über Georgien. Nach einer kurzen Phase staatlicher Unabhängigkeit von 1918 bis 1921 folgten sieben Jahrzehnte sowjetischer Herrschaft. Mit der erneuten Unabhängigkeit 1991 endete die politische Abhängigkeit von Moskau, nicht aber der Konflikt mit Russland. Nach dem Krieg von 2008 verfestigte sich die russische Besetzung Abchasiens und Südossetiens.

Russlands Einfluss war jedoch nie ausschließlich politisch oder militärisch. Über Generationen prägten auch Literatur und später das sowjetische Kino die Vorstellungen von Georgien. Im 19. Jahrhundert beschrieb Michail Lermontow in seinem Poem „Der Dämon“ die Georgier als feige. Alexander Puschkin lobte in seiner Reise nach Arzrum zwar ihren Mut, hielt sie jedoch für bildungsbedürftig.

Kultfilm „Mimino“

Ob mutig oder feige, leidenschaftlich oder unvernünftig – Georgier wurden aus der Perspektive einer vermeintlich überlegenen Kultur beschrieben. Solche Zuschreibungen konnten die russische Herrschaft als zivilisatorische Mission erscheinen lassen. Im sowjetischen Kino bekam dieses Bild eine freundlichere Gestalt.

In dem Kultfilm „Mimino“ von 1977 spielt Wachtang Kikabidse einen georgischen Piloten, genannt Mimino, der von einer großen Karriere träumt, seiner Heimat aber tief verbunden bleibt. Mimino ist stolz auf seine Herkunft und darauf bedacht, seine Würde zu bewahren. Selbst wenn er kaum Geld besitzt, zeigt er sich großzügig. Anderen zu helfen ist ihm wichtiger als der eigene Erfolg. Er ist spontan, temperamentvoll, manchmal naiv und zugleich voller menschlicher Wärme.

So kannten viele sowjetische Zuschauer den Georgier: liebenswert, emotional, gastfreundlich, vielleicht ein wenig unberechenbar. Das Bemerkenswerte daran: Sowohl Regisseur Georgi Danelija als auch Hauptdarsteller Kikabidse waren selbst Georgier. Die Klischees wurden also nicht nur von außen verbreitet, die Menschen wirkten selbst an ihrer Gestaltung mit. Das positive Fremdbild konnte so Teil des eigenen Selbstbildes werden.

Darin liegt eine psychologische Besonderheit solcher Stereotype: Sie müssen nicht abwertend sein, um einengend zu wirken. Auch Bewunderung kann Menschen auf bestimmte Eigenschaften festlegen. Wer ständig für seine Gastfreundschaft gelobt wird, von dem wird irgendwann erwartet, dass er immer gastfreundlich ist.

„Gastgeber beschützten sogar Feinde“

„In der ursprünglichen georgischen Kultur beruhte die Tradition der Gastfreundschaft beispielsweise auf absoluter Gleichberechtigung und einem strengen Ehrenkodex“, sagt der Historiker Giorgi Zomaia. Es sei vorgekommen, dass Gastgeber sogar Feinde beschützten, wenn diese bei ihnen Zuflucht suchten. „Ein Gast wurde tatsächlich wie ein Gesandter des Himmels empfangen, allerdings nur so lange, wie er die Gesetze, Grenzen und Regeln des Hauses respektierte“, sagt Zomaia. Gastfreundschaft war demnach keine bedingungslose Unterordnung unter die Wünsche des Gastes. Sie beruhte auf gegenseitigem Respekt.

Wie hartnäckig die Stereotype gegenüber Georgien geblieben sind, zeigte im Sommer 2026 die russischsprachige Sendung „Stereotype“. Darin bestätigten in Russland lebende Georgier zahlreiche traditionelle Klischees über ihre Landsleute – vom Jungfräulichkeitskult bis zur angeblichen Vorliebe georgischer Männer für Frauen und Wein. Selbst Bürgermeister Kaladse greift mit seinem Verweis auf Wein und gutes Essen auf das vertraute Bild zurück, nun als touristisches Verkaufsargument.

Kikabidse hingegen distanzierte sich nach dem Krieg von 2008 von Russland. Er lehnte den russischen Freundschaftsorden ab und trat im Nachbarland nicht mehr auf. Ausgerechnet der Mann, der für Millionen Sowjetbürger das Bild des liebenswerten Georgiers geprägt hatte, verweigerte sich damit der politischen Vereinnahmung.

Nach dem Februar 2022

Lange konnten Mythos und Wirklichkeit nebeneinander bestehen. Georgien vermarktete seine Postkartenidylle, russische Besucher kauften sie. Der Februar 2022 machte die Widersprüche sichtbarer. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine rief in Georgien Erinnerungen an die eigenen Kriege und Vertreibungen wach. Zugleich verschärfte er die innenpolitische Spaltung.

Die Regierungspartei Georgischer Traum, gegründet von Bidsina Iwanischwili, einem Milliardär, der in Russland reich geworden war, setzte seit ihrer Machtübernahme 2012 darauf, Moskau nicht zu provozieren. Diplomatische Beziehungen bestehen seit 2008 zwar nicht, die wirtschaftlichen Kontakte wurden aber ausgebaut. Offiziell hielt die Regierung am Ziel der euroatlantischen Integration fest.

Nach dem Überfall auf die Ukraine schloss sich Georgien den internationalen Sanktionen gegen Russland nicht an. Georgische Freiwillige, die auf ukrainischer Seite kämpften, wurden Ziel von Desinformationskampagnen. Die Beziehungen zwischen Kyjiw und Tbilissi verschlechterten sich. Am 28. November 2024 kündigte die georgische Regierung an, den EU-Beitrittsprozess bis Ende 2028 nicht weiter voranzutreiben.

Für eine Gesellschaft, deren große Mehrheit eine europäische Zukunft befürwortet, war das ein weiterer Anlass für Massenproteste. Die Demonstrationen dauern an, wenn auch mit weniger Teilnehmern. Während die Regierung wirtschaftliche Beziehungen zu Russland pflegt, kämpft ein Teil der Gesellschaft um eine politische Zukunft, die nicht von Moskau bestimmt wird. Auch darin zeigt sich der Konflikt um das Georgienbild: Wer das Land nur als gastfreundliches Urlaubsparadies wahrnimmt, übersieht leicht, dass seine Bewohner um politische Selbstbestimmung und gesellschaftliche Anerkennung ringen.

Oleg verließ Tbilissi im Herbst 2024 und zog nach Berlin. Er spricht weiterhin Georgisch und möchte nichts Schlechtes über das Land sagen. „Ich schließe nicht aus, dass ich zurückkehre.“

Teona verkauft weiterhin Hotelzimmer an russische Gäste. Sie erwartet nicht, dass diese alle politischen Ansichten ihrer Gastgeber teilen. Aber sie möchte, dass sie Georgien als ein Land mit eigener Geschichte und eigenen Problemen wahrnehmen.

Und auch russische Staatsbürger reisen weiterhin nach Georgien. Manche suchen dort noch immer das vertraute Land aus sowjetischen Filmen. Andere entdecken eine Gesellschaft, die vielfältiger, widersprüchlicher und politischer ist als das Bild, mit dem sie aufgewachsen sind.

Für manche ist das eine Enttäuschung. Andere sind bereit, ihre Vorstellungen zu verändern. Denn hinter der Erwartung grenzenloser Gastfreundschaft verbirgt sich manchmal auch der Wunsch, dass die Gastgeber so bleiben, wie man sie sich vorstellt. Doch Gastfreundschaft bedeutet nicht, auf die eigene Geschichte, die eigenen Grenzen und die eigene Würde zu verzichten.

Khatuna Konjaria ist eine georgische Journalistin aus Tbilissi bei SOVANews und Teilnehmerin des Projekts „Dekolonisieren Ost“ der taz panterstiftung. Übersetzung aus dem Russischen und redaktionelle Bearbeitung: Tigran Petrosyan.

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