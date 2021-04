Berliner Wohnungsvolksbegehren : Gemeinsam für Vergesellschaftung

Für die Kampagne DW & Co Enteignen bleiben nur noch wenige Monate, um ausreichend Unterschriften zu sammeln. Zeit, mitzuhelfen.

Immer mehr der lila-gelben Sticker von Deutsche Wohnen & Co Enteignen sieht man in der Stadt: „Gegen Spekulation und Mietenwahnsinn!“ Im Folgenden einige Mitmachempfehlungen rund um die Aktion.

175.000 Unterschriften werden benötigt, damit im September ganz Berlin über die Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Immobilienkonzerne entscheiden kann. Es bleiben nur noch wenige Monate Zeit, um Unterschriften für den Volksentscheid zu sammeln.

Unter dem Titel „Holen wir uns den Kiez zurück!“ werden jeden Mittwoch in Hohenschönhausen Unterschriften gesammelt. Unterstützung wird noch dringend gesucht. Bitte Mund-Nasenschutz mitbringen (Mittwoch, 7. April, 16 Uhr, Prerower Platz).

Kiezteams sammeln in fast allen Bezirken

Auch das Kiezteam Neukölln sucht Verstärkung. Hier trifft man sich ebenfalls jeden Mittwoch. Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage finden die Treffen online statt. Wer daran teilnehmen möchte, kann einfach eine Mail schicken an kiezteam_neukoelln@dwenteignen.de (Mittwoch, 7. April, 19 Uhr).

Unter dem Titel „Friedrichshain hat Eigenbedarf – Deutsche Wohnen und Co enteignen!“ gibt es ein weiteres digitales Infoevent. Bei Interesse wird um Anmeldung gebeten unter kiezteam_friedrichshain@dwenteignen.de (Mittwoch, 7. April, 19 Uhr).

Das Kiezteam Steglitz-Zehlendorf trifft sich jeden zweiten Donnerstag. Wer dabei sein möchte, schickt einfach eine Mail an kiezteam_zehlendorf@dwenteignen.de (Donnerstag, 8. April, 18.30 Uhr).

„Holen wir uns den Kiez zurück!“

tazplan Der taz plan erscheint auf taz.de/tazplan. Mehr Kulturtipps für Berlin in der Printausgabe der taz am Wochenende.

In Kreuzberg wird unter dem Motto „Holen wir uns den Kiez zurück!“ ebenso fleißig gesammelt. Man kann sich Listen, Klemmbretter und weiteres Material abholen, um dann selber herum zu gehen und Unterschriften zu sammeln. Danach gibt man alles wieder ab (Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. April, 14-18 Uhr, Admiralstraße 1-2).

Auch in Marzahn-Hellersdorf, in Prenzlauer Berg, in Reinickendorf und in Mitte suchen die jeweiligen Kiezteams noch Verstärkung. Bei allen Online-Events wird um Anmeldung per E-Mail gebeten: kiezteam_marzahn@dwenteignen.de; kiezteam_prenzlauerberg@dwenteignen.de; kiezteam_reinickendorf@dwenteignen.de; kiezteam_mitte@dwenteignen.de (jeweils Montag, 12. April, 19 Uhr).