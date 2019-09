Der Mensch Sissy Lang wird 1982 in Greiz, Thüringen geboren. Sie wächst in Sachsen auf. Die Mutter ist Finanzbuchhalterin. Die Liebe zum Wasser legt ihr der Vater, ein Elektromeister, der in seiner Freizeit Wasserball spielt, in die Wiege. Mit dreieinhalb Jahren kann sie schwimmen. Sie spielt viele Jahre im Verein Wasserball, nimmt in ganz Deutschland an Turnieren teil. Über den Sport kommt sie zu ihrem Beruf. Sie ist Rettungsschwimmerin.

Der Werdegang Nach dem Abitur und einem praktischen Jahr absolviert sie ab 2002 bei der Stadt Plauen in Sachsen eine Lehre als Fachange­stellte für Bäderbetriebe. Nach dem Anschluss arbeitet sie in Plauen, Augsburg und Luckenwalde als Fachangestellte in Bädern. 2010 fängt sie bei den Berliner Bäderbetrieben an. Ihr Stammbad ist das Spreewaldbad in Kreuzberg, dort lernt sie auch ihren Mann kennen, ebenfalls Fachangestellter für Bäderbetriebe. Das Paar hat eine siebenjährige Tochter. Seit 2018 ist sie Badleiterin des Prinzenbades.

Interimshalle Prinzenbad Das Spreewaldbad, Kreuzbergs einziges Hallen- und Wellenbad, wird ab 2020 wegen Sanierungsarbeiten für mehrere Jahre geschlossen. Ersatzweise wird so lange auf der Liegewiese des Prinzenbades in Fertigbauweise ein Interimshallenbad mit einem 25-Meter-Pool aufgemacht. Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) haben zugesagt, dass das Wellenbad erst vom Netz geht, wenn die Interimshalle öffnet. Nicht festgelegt haben sich die BBB bislang darauf, ob die Interimshalle außer für Schulen und Vereine auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Sanierungsumfang und Zeitrahmen sollen im Oktober auf der Aufsichtsratssitzung geklärt werden. (plu)