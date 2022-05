Berliner Behindertenparlament: Nicht über uns ohne uns

Am 5. Mai findet der Europäische Protesttag zur Gleich­stellung von Menschen mit Behinderung zum 30. Mal statt.

Gegen Diskriminierung beim Bahnfahren geht es an dem Tag in Berlin am Brandenburger Tor (10.30 bis 12.30 Uhr). Um 14 Uhr startet dort die Demo „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“ am Brandenburger Tor.

Am 7. Mai gibt es im Kulturzentrum Peter Edel, Berliner Allee 125, um 19 Uhr ein Konzert und eine Party.