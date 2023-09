Beratungsnetz gegen Rassismus : Von Betroffenen für Betroffene

Ein bundesweites Angebot gegen Rassismus startet. In 32 Anlaufstellen sollen Be­ra­te­r*in­nen aus den Community-Organisationen arbeiten.

BERLIN taz | Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in Berlin hat die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, Reem Ala­bali-Radovan, am Montag ein bundesweites Beratungsangebot gegen Rassismus vorgestellt. Für das Modellprojekt bauen acht Migrant*innen- und Community-Organisationen das Netz mit Anlauf- und Beratungsstellen auf.

Das Modellprojekt sei „kein Top-Down-, sondern ein Bottom-Up-Ansatz“, sagte Alabali-Radovan. Die Beratung stelle die Selbstbestimmung in den Mittelpunkt, Betroffene können selbst Ak­teu­r*in­nen werden – und zwar hauptamtlich. Die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration führte aus, dass niemand die Bedürfnisse der Betroffenen so gut kenne wie die Communtiy-Organisationen. Sie würden einen Vertrauensvorschuss bei anderen Betroffenen genießen. Außerdem erhoffe sie sich, dass dadurch die Hürde geringer wird, Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die Beratungsangebote sollen Lücken auch im ländlichen Raum schließen, so Alabali-Radovan. Hamza Barashed vom Antidiskriminierungsverband Deutschland zeigte auf, wieso das wichtig ist: Es gebe etwa 100 Antidiskriminierungsstellen deutschlandweit, aber vor allem in den Ballungszentren. Selbst dieser Bedarf wird bei weitem nicht ausreichend abgedeckt, denn: Eine Vollzeit-Beratungsstelle ist zurzeit für etwa 900.000 Ein­woh­ne­r*in­nen zuständig.

Modellprojekt wird drei Jahre lang finanziert

Ein weiterer Baustein ist ein Monitoring- und Dokumentationssystem. Damit soll laut Ala­bali-Radovan das „Dunkelfeld rassistischer Vorfälle“ erhellt werden und nachvollziehbar sein, in welcher Form und Umfang Rassismus vorkommt.

In den bundesweit 32 Anlauf- und Beratungsstellen sollen rund 50 Be­ra­te­r*in­nen bereit stehen. Das Vorhaben treffe „den Nerv der Zeit“, so die 33-jährige Sozialdemokratin. „Rassismus ist Gewalt. Betroffene leiden physisch und psychisch.“ Zudem sei er für viele allgegenwärtig, „bei der Wohnungssuche, im Behördenkontakt oder auf dem Fußballplatz“. Sie hofft, dass durch die geschaffenen Strukturen weitere Dominosteine im Kampf gegen Rassismus fallen. Es brauche „viel mehr Präventionsarbeit beim Rassismus, da wurde zu lange alles verschlafen.“

Das Projekt wird seit dem 1. Januar 2023 drei Jahre lang mit insgesamt 12 Millionen Euro finanziert. 26 der 32 Stellen sind bereits eingerichtet, der Rest soll bis Ende des Jahres dazukommen. „Die Gefahr ist, dass Projekte zu kurzfristig gedacht werden, es bedarf einer langfristigen Finanzierung. Was passiert nach den drei Jahren?“, fragte Magdalena Benavente vom Migrationsrat Berlin. Ursprünglich war das Geld nur für eine Antirassismushotline vorgesehen, ein Vorschlag aus der letzten Legislaturperiode, der von den Selbstorganisationen kritisch betrachtet wurde.