Baumfällungen auf der Landsberger Allee : 63 Bäume für sechs Spuren

Damit der Autoverkehr weiter rollt, wurden auf der Landsberger Allee 63 Bäume gefällt. An­woh­ne­r sind empört, selbst Autofahrer sind dagegen.

BERLIN taz | Plötzlich waren sie weg: 63 Bäume auf dem Grünstreifen in der Mitte der Landsberger Allee wurden gefällt. Wo einst Blätter im Wind wehten, sind seit Samstag nur noch Baumstümpfe übrig. „Sie haben das letzte bisschen Grün weggeschreddert“, empört sich Anwohnerin F. Strietzel. Im Lärm der vorbeirasenden Autos ist sie kaum zu hören. Es riecht nach Abgasen und überhitzten Bremsen. Hier soll ab April eine riesige Baustelle entstehen – mindestens für die nächsten fünf Jahre.

Die Berliner Wasserbetriebe müssen Trinkwasser- und Abwasserleitungen ersetzen. Dafür wird die Hauptverkehrsader im Osten aufgerissen. Sechs Fahrspuren dienen dem Pendlerverkehr aus Marzahn und Brandenburg stadtein- und stadtauswärts. Damit keine davon wegfällt, mussten die Bäume weichen.

„Ich verstehe, dass die Leitungen ausgetauscht werden müssen“, sagt Strietzel. Im Dezember hatten 450 Menschen in der nahe gelegenen Bernhard-Bästlein-Straße stundenlang kein fließendes Wasser. Aber als Anwohnerin hätte sie gerne vorher über die Baumfällungen Bescheid gewusst – und ob es Alternativen gab. Erst am 6. Februar verschickte der Bezirk Lichtenberg eine Pressemitteilung über die „notwendige Baumfällung“. Vier Tage später waren sie bereits weg.

„Warum diese Zerstörung, wenn es Möglichkeiten gäbe, durch Fahrbahneinschränkungen ebenso die Arbeiten zu ermöglichen?“, heißt es in einer Petition auf change.org, die 128 Unterschriften gegen die Fällung gesammelt hat. Die Wasserbetriebe wollen erst im März weitere Informationen zu der „seit mehreren Jahren und mit einer Vielzahl von Behörden vorbereiteten Baustelle“ bereitstellen, so ein Sprecher zur taz. Auch das Bezirksamt will sich nicht dazu äußern, ob andere Umleitungsmaßnahmen in Betracht gezogen wurden.

Baum-Volksbegehren bereitet Klimaanpassungsgesetz vor

Dass 63 Bäume an einem Tag gefällt werden, will das Baum-Volksbegehren in Zukunft verhindern. Die Initiative will bis Ostern ein Klimaanpassungsgesetz erarbeiten, durch das Grünflächen und Bäume geschützt werden. Für die Bäume und Anwohner der Landsberger Allee kommt das zu spät. Doch für andere könnte es noch die Rettung sein: In Reinickendorf wehrt sich eine Bürgerinitiative gegen ein Wohnprojekt, für das 244 Bäume gefällt werden sollen. In Pankow sind 144 Bäume durch Neubauprojekte gefährdet.

Anwohner Gerd Lichtenberger hat wie F. Strietzel nichts von den Plänen gehört. Er hat nur die Baumstümpfe bemerkt. Er steht vor seinem Auto auf einem Netto-Parkplatz. „Dass Pendler länger im Stau stehen müssten, wenn es weniger Fahrspuren gäbe, wäre natürlich ärgerlich“, sagt er. Er fährt jeden Tag auf die Landsberger Allee und ist trotzdem besorgt: „Im Sommer wird es keinen Schatten geben, wenn man im Verkehr feststeckt“, sagt er.

Auf dem Parkplatz neben Lichtenberger steigt Gabriele Nies aus ihrem Auto aus. Auch sie wohnt ein Stück weiter die Straße hinunter und fährt jeden Tag auf der Hauptverkehrsstraße. „Ich stehe lieber im Stau, als dass hier Bäume gefällt werden“, sagt sie der taz. „Wir wollen eine grüne Stadt, nicht eine Stadt voller Beton und Autos.“

Für Anwohnerin Strietzel steht die Baumfällung an der Landsberger Allee symbolisch für die Berliner Verkehrspolitik. Anstatt Anreize zu schaffen, vom Auto auf Bus, Bahn oder Fahrrad umzusteigen, müssen 63 Bäume für den Autoverkehr weichen.