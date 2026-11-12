Die Wiedersehensfreude war groß, das Ergebnis dagegen ein Dämpfer. In ihrem ersten Spiel seit der WM in Berlin verloren die deutschen Basketballerinnen mit 64:70 gegen Ungarn und legten damit einen Fehlstart in die EM-Quali hin. Die Erinnerungen an Berlin, wo den DBB-Frauen mit dem vierten Platz Historisches gelang, lassen Alex Wilke aber trotz der Niederlage strahlen. „Dafür verantwortlich zu sein, so einen Hype ausgelöst zu haben, ist unfassbar schön“, so die Nationalspielerin nach dem Spiel. „Auch, weil ich schon dabei war, als das noch nicht der Fall war.“

Ausverkaufte Spiele vor 12.000 Menschen, eine mediale Berichterstattung wie selten zuvor – der Basketball der Frauen war in aller Munde, die Hoffnung dementsprechend groß, den Schwung auch mit in die heimische Bundesliga nehmen zu können. Hat das geklappt? „Ich würde gerne mit Ja antworten, aber ehrlicherweise nein“, meint Wilke, die selbst beim aktuellen Meister Keltern in der Bundesliga spielt und in der vergangenen Saison zur besten Spielerin gewählt wurde. Dieser Meinung ist auch Dirk Steidl. „Der richtig große Boom hat sich nicht ergeben“, so Wilkes Teammanager in Keltern gegenüber der taz.

Das liege zum einen daran, dass es der Sport der Frauen in Deutschland bei den Sponsoren schwer habe, zum anderen sei das Geld im Basketball allgemein eher rar gesät. Letzteres fehle einfach an allen Ecken und Enden, sagt der Basketball-Manager. „Was wir mit unseren bescheidenden Mitteln machen, ist, den Status quo zu erhalten“, so Steidl über Kelterns jährliches Budget, welches sich auf rund 500.000 Euro beläuft. „Wenn das Kapital vorhanden wäre, hätte man auch eine attraktive Liga, Spielstätten und Wettbewerbe. Ohne ist es schwierig.“

In Hamburg ließen sich die DBB-Frauen nun vor rund 3.000 Fans feiern. In der Bundesliga finden die Spiele dagegen meist in Schulturnhallen statt, vor durchschnittlich 600 Zuschauer*innen. Hinzukommt, dass derzeit nur zehn Teams in der Bundesliga am Start sind. Dabei sollten es, ginge es nach den DBBL-Verantwortlichen, mindestens zwölf sein. Doch es mangelt an Vereinen, die im Falle eines Aufstiegs die finanziellen Mittel für die Erste Liga aufbringen können.

Neue Statuten

220.000 Euro verlangt der Liga-Verband von diesen als finanziellen Nachweis, um die Lizenz zu erhalten; 320.000 Euro sind es, um in der Liga zu bleiben. Das sehen die neuen Statuten vor, welche für eine Professionalisierung der Liga bis 2027 sorgen sollen. Dazu gehören ebenso moderne LED-Banden, verpflichtende Social-Media-Auftritte sowie hauptamtliche Trainer im Nachwuchsbereich. Außerdem müssen ab dieser Saison mindestens vier deutsche Spielerinnen im Spieltagskader stehen.

Denn zur Wahrheit gehört auch: Alex Wilke war nur eine von drei Spielerinnen im WM-Kader, die in Deutschland ihr Brot verdienen. Der Rest spielt im Ausland, zum Beispiel in der WNBA, in Spanien oder Frankreich. Diesen Umstand bemängelte auch Bundestrainer Olaf Lange im Anschluss an die WM. Nicht nur das, er empfahl seinen Spielerinnen sogar, Deutschland zu verlassen.

Bedingungen in Deutschland schlechter

Dirk Steidl stößt diese Kritik bitter auf. Die Bedingungen hierzulande seien nicht mit der französischen oder spanischen Liga vergleichbar, die eine erhebliche finanzielle Förderung durch deren nationalen Verband sowie den Staat erfahren würden. In Deutschland pachtet die DBBL dagegen die Rechte an der Liga vom DBB, die Vereine müssen laut Steidl erhebliche Gebühren an den Verband verrichten. „Diese sind aber mit Sponsorengeldern nicht refinanzierbar, was existenzbedrohend sein kann.“

Kelterns Teammanager würde sich stattdessen eine größere Unterstützung durch den DBB wünschen. „Ohne deren Hilfe kommen wir auf Dauer nicht weiter, wir brauchen die großen Partner, die sich auch für den Basketball der Frauen interessieren“, sagt Steidl. „Jede Saison 500.000 Euro an Land zu ziehen, ist kein Pappenstiel. Wenn uns nicht geholfen wird, wird es für manche Vereine und die Liga eng.“

Grund für Optimismus

Es gibt aber auch Grund für Optimismus. So hat sich der Vorstand der DBBL neu aufgestellt, seit März hat dort die ehemalige Nationalspielerin Ireti Amojo das Sagen. „Unser neuer Vorstand versucht einiges anzustoßen, und wie man hört, gibt es gute Gespräche“, so Steidl.

Optimismus brauchen jetzt auch die DBB-Frauen. Die zwei noch anstehenden Spiele gegen Dänemark und Portugal müssen gewonnen werden. Alex Wilke wirkt jedoch gelassen. „Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit dem Druck gut umgehen können. Das ist der Charakter unseres Teams.“