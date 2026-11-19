Es regnete in Strömen, dennoch fanden am Dienstagabend mehr als 100 Leute den Weg ins Besucherzentrum des ehemaligen Flughafens Tempelhof, wo sie etwas ganz Besonderes erwartete: die Besichtigung eines Basketball-Courts, sechs Stockwerke über der Abflughalle und direkt unter dem Dach gelegen. 1947 von der US-Armee erbaut, diente er lange Jahre ihren Soldaten als Spiel- und Trainingsstätte. Heutzutage ist das in Türkis und Orange gehaltene Feld baufällig und gehört zu den zahlreichen sogenannten Hidden Places Berlins. Man bekommt es also eher selten zu sehen.

„Viele haben schon einmal von diesem Basketball-Court gehört, aber gesehen haben sie ihn noch nie. Die Leute kamen nach der Besichtigung alle ein bisschen glücklicher zurück, hatte ich das Gefühl“, sagt Henning Harnisch später am Abend. Er ist Vizepräsident des Basketballvereins Alba Berlin und Projektleiter des Basketball-Museums „28.15“. Letzteres hatte auch die besondere Besichtigung mitorganisiert, die im Rahmen der Veranstaltung „Was fliegt denn da? Basketball in Berlin vor und nach 1989/90“ stattfand.

Noch befindet sich das Basketball-Museum „28.15“ im Aufbau. Die Idee, ein eigenes Museum zu gründen, hatten Harnisch und Alba-Geschäftsführer Marco Baldi bereits vor zwei Jahren. Benannt nach den Maßen eines europäischen Basketballfelds – 28 mal 15 Meter –, soll das Museum aber nicht nur die Geschichte Albas abdecken. Es gehe generell um die Welt des Basketballs, erklärt Harnisch begeistert. Denn: „Wir haben so eine reiche Kultur, das ist so ein schönes Spiel, so vielfältig aufgeladen. Sei es der Freiplatz-Basketball, Männer und Frauen, Mädchen und Jungen, Ost und West, die Rolle der US-Amerikaner, die Mode, seine Ikonen.“

Es gebe so viel zu erzählen. Das zugänglich zu machen, sei das Ziel des Museums. „Bis jetzt existiert so ein Museum in Deutschland ja auch noch gar nicht, deshalb ist es an der Zeit, sich geschichtlich damit auseinanderzusetzen, wo dieser Sport in Deutschland eigentlich herkam“, sagt Harnisch. Er selbst war zwischen 1987 und 1997 Nationalspieler und wurde 1993 mit dem deutschen Team Europameister.

Es wird noch nach einem Raum gesucht

Räumlichkeiten hat Alba für sein Museum noch nicht gefunden, das sei aber nur eine Frage der Zeit. Und soll nicht heißen, dass das Projekt stillsteht. Zurzeit gibt es einen eigenen Podcast namens „Hangtime History“ sowie einen Newsletter, außerdem ist das Museum in den sozialen Medien vertreten. Hauptfokus sei jedoch die Arbeit mit jungen Menschen, deshalb geht „28.15“ auch in die Schulen.

Der verlassene US-Court im Flughafen Tempelhof Foto: Marion Schmieding

„Unser Traum ist es aber, dass wir irgendwann einen eigenen Ort haben, an dem wir einen außerschulischen Lern- und Bildungsort schaffen können“, sagt Harnisch. „Einerseits wollen wir die Möglichkeit bieten, etwas über den Sport zu erfahren, andererseits sollen die Schü­le­r*in­nen lernen, wie man sich journalistisch und künstlerisch darüber austauschen kann. Das ist die große Idee.“

Solange es diesen Ort aber noch nicht gibt, seien solche Veranstaltungen, wie sie nun am Tempelhofer Flughafen stattgefunden hat, umso wichtiger. Auch weil sie für Themen Sichtbarkeit schaffen, die sonst nicht so präsent sind. Die Anwesenden bekamen jedenfalls an diesem Abend nicht nur die Gelegenheit, sich den US-Court und eine Ausstellung über die Geschichte des deutschen Basketballs anzuschauen, sondern auch mit ehemaligen Spie­le­r*in­nen wie Frank Menz oder Inge Laabs ins Gespräch zu kommen.

Letztere spielte in den 1970er Jahren für das Nationalteam der DDR und freute sich, dass jetzt auch deren Erfolge die angemessene Aufmerksamkeit bekommen. 1966 gewannen die DDR-Frauen EM-Bronze, ein Jahr später wurden sie Vierte bei der WM, das beste WM-Ergebnis eines deutschen Frauenbasketballteams bis zur WM dieses Jahr, bei der die deutschen Frauen etwas überraschend erneut Vierte geworden sind. „Basketball gab es in der DDR schon lange, und der war international auch sehr erfolgreich, was aber viele so nicht wissen“, erzählt die heutige Trainerin.

Schlaglichter auf vergessene Geschichte zu lenken, ist auch Henning Harnisch wichtig. „Ich wusste selbst nicht viel über die Erfolge der DDR-Frauen und war dann positiv erstaunt, wie erfolgreich sie waren“, gibt er zu. 1969 wurde dem Basketball von der DDR-Sportführung allerdings die Förderung entzogen, die Erfolge blieben daraufhin aus. „Diese Geschichte wollen wir unbedingt zugänglich machen. Ich finde es sportpolitisch wichtig, dass junge Menschen davon erfahren“, sagt er. Das Interesse am Dienstagabend war auf jeden Fall groß. Sogar zur Überraschung von Harnisch selbst. „Irgendwie treffen wir da gerade einen Nerv“, glaubt er.