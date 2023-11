Ausstellung über Untote : Offene Rechnung mit den Lebenden

Von heutigem Unterhaltungsgrusel der Zombies bis zur existenziellen Angst christlicher Eltern: Eine Ausstellung in Stade spürt dem Untoten nach.

Wenn es immer so einfach wäre mit der letzten Ruhe. Wenn also die von uns Geschiedenen da blieben, wo wir sie entsorgt haben, oder genauer: ihre sterbliche Hülle, also meist: unter der Erde. Aber nein – des Menschen Imagination bevölkern gerade nicht die friedlich vor sich hin Verwesenden. Sondern aus ihren Gräbern wieder hervor sich buddelnde Gestalten, die dann gern noch eine Rechnung offen haben mit allem Lebendigen.

Dass solche Fantasien nicht erst seit der popkulturellen Wiederkehr des Zombies florieren, könnte eine Lektion sein, die wir mitbringen vom Besuch des Schwedenspeichers in Stade, dem Regionalmuseum der Hansestadt, eingerichtet in einem Proviantlager aus dem Dreißigjährigen Krieg. Als beherbergte man dort nicht