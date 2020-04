Atalanta-Bergamo-Fans in Corona-Krise : Ultras als Helfer

Fans des italienischen Fußballclubs Atalanta Bergamo sind bekannt für rassistische Beleidigungen. In der Corona-Krise zeigen sie nun ungewohnte Züge.

ROM taz | Der größte Tag der jüngeren Klubgeschichte ist gerade mal 40 Tage her. Atalanta Bergamo hatte im Champions-League-Achtelfinale den FC Valencia geschlagen. Tausende von Fans feierten die Mannschaft in Mailand, wo das Spiel stattfand, weitere warteten mitten in der Nacht beim Trainingszentrum am Stadtrand auf ihre Helden.

Von dieser Freude ist nichts übrig geblieben. Zwei Wochen nach dem Spiel in San Siro wurde Bergamo zum Epizentrum der Corona-Epidemie in Italien: Die Situation erinnerte an einige Szenen des Romans „Die Brautleute“ von Alessandro Manzoni, in dem die Pestepidemie in Mailand 1630 beschrieben wird.

Doch Hilfe kam ausgerechnet aus der Fankurve, die in Bergamo bislang einen schlechten Ruf genießt und der auch Mitschuld an der Verbreitung des Virus gegeben wird. Nun setzten sich die Atalanta-Ultras ganz besonders für ihre Stadt ein: Als das Rückspiel in Valencia am 10. März vor leeren Rängen ausgetragen wurde, spendeten 1.200 Fans das für die Tickets rückerstattete Geld an die örtlichen Krankenhäuser. Zudem unterstützen die Ultras der „Curva Nord“ eine Aktion der Alpini, der Gebirgsjäger, von Bergamo, die gerade ein provisorisches Feldkrankenhaus bauen.

Diese Hilfe bestand nicht aus Geld, sondern: Gesucht wurden „10 bis 15 Maler, die mit Rollen, Bürsten, Silikon und Leitern ausgestattet sind“. Wenige Minuten nach Erscheinen der Anzeige auf der Facebookseite Sostieni la Curva (Unterstütze die Kurve!) hatten sich so viele Freiwillige gemeldet, dass der Aufruf gestoppt werden musste. Das Krankenhaus ist mittlerweile fertiggestellt.

Fußballfans als „biologische Bombe“

In den vergangenen Wochen waren die Ultras zu einer Art Sündenbock geworden. Der Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori, hatte die Überzeugung ausgedrückt, dass das Spiel zwischen Atalanta und Valencia am 19. Februar zur Verbreitung der Epidemie in seiner Provinz beigetragen hat.

Im Umfeld von Atalanta sind bereits acht Mitarbeiter an dem Coronavirus gestorben

Er sprach sogar von den Fans, die als „biologische Bombe“ gewirkt hätten: „Nicht nur viele der 44.000 Zuschauer in San Siro könnten sich infiziert haben. Viele Fans haben sich in Bergamo in Lokalen oder Wohnungen versammelt, um das Spiel in Fernsehen zu schauen.“ Auch Atalanta-Kapitän Alejandro Gomez meinte, dass jene Partie eine Rolle bei der Verbreitung des Virus in Italien gespielt haben könnte.

Solche Äußerungen haben in Italien dafür gesorgt, dass Fußballfans angefeindet werden. Das Spiel Atalanta vs. Valencia wird vielerorts als die Ursache der Pandemie dargestellt. Aber: Noch zehn Tage nach der Partie waren alle Firmen und Geschäfte geöffnet, und Bürgermeister Gori selbst relativierte die Covid-Gefahr mit dem Hashtag #bergamoisrunning. Sogar nach dem Dekret, mit dem am 9. März Italien zur Sperrzone wurde, durfte man in den Firmen der Lombardei weiterarbeiten. Es waren also fast zwei Millionen Menschen in Bewegung, wie die Tageszeitung Il Manifesto berichtet. Erst am 25. März beschloss die Regierung, alle beruflichen Tätigkeiten zu untersagen, die nicht unbedingt notwendig sind, um die Grundversorgung aufrechtzuerhalten.

Für die Öffentlichkeit und einen Teil der Presse war es aber einfacher, ein Fußballspiel für die Verbreitung des Virus verantwortlich zu machen. Im Umfeld von Atalanta sind übrigens acht Mitarbeiter an dem Coronavirus gestorben, wie Präsident Antonio Percassi der Gazzetta dello Sport sagte: „Wir erleben eine unglaubliche Tragödie. Doch die Leute in Bergamo sind zäh und beweisen auch in dieser Situation einen starken Charakter.“

Rassismus bei Atalanta-Ultras

Das Bild der Ultras als Helfer steht in deutlichem Widerspruch zu dem Ruf der Atalanta-Fans. Die sind bekannt für Affenrufe und andere rassistische Beleidigungen. Es geht nicht nur gegen schwarze Spieler der gegnerischen Mannschaft, sondern auch gegen Fans aus Neapel, Rom oder des Erzrivalen aus Brescia. Im September erst musste der Klub eine Strafe bezahlen, nachdem die Partie gegen AC Florenz wegen rassistischer Beleidigungen gegen AC-Verteidiger Henrique Dalbert für drei Minuten unterbrochen werden musste.

Vielleicht also stehen die Coronakrise und die Reaktion der Fans darauf für ein Umdenken. In einem Brief an den Klub-Präsidenten Percassi baten die Ultras nun darum, dass sich die Mannschaft aus der Meisterschaft zurückzieht – „aus Rücksicht auf die zu vielen Todesopfer des Coronavirus in Bergamo“.