Ankündigung von Impfstoffproduktion: „Extrem peinlich“

Ihre Äußerungen zu einer möglichen Impfstoffproduktion in Berlin nur wenige Tage vor dem bundesweiten Spitzentreffen zu der Problematik hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) viel Kritik eingebracht. Kalayci hatte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus von Gesprächen mit dem Arneimittelhersteller Berlin-Chemie berichtet und verkündet, Berlin stehe bereit, bei der Produktion von Impfstoff mitzuhelfen. Das Unternehmen erklärte wenige Stunden später jedoch, es sei mit seinen Produktionsstätten gar nicht in der Lage, Impfstoffe zu produzieren.

Plausibel erklärt ist der Sachverhalt bislang nicht. Worum genau es in den Gesprächen ging, kommentierte Berlin-Chemie mit Sitz in Adlershof am Freitag auf Anfrage nicht. Gesundheitsverwaltung und Senatskanzlei lehnten Kommentare zu dem Vorgang ebenfalls ab. (dpa)