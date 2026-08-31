USA und Iran attackieren sich erstmals seit Wochen wieder

Erstmals seit Ende Juli haben die US-Streitkräfte wieder Ziele in Iran angegriffen. Das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom informierte in der Nacht auf der Plattform X über „begrenzte, gezielte Maßnahmen“ gegen Minenlege-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden, die eine unmittelbare Bedrohung in der Straße von Hormus dargestellt hätten. Iran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Die Raketen wurden laut jordanischen Angaben jedoch abgefangen.

Iran hat eigenen Angaben zufolge zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien angegriffen. In einer von mehreren staatlichen iranischen Nachrichtenagenturen verbreiteten Erklärung der mächtigen Revolutionsgarden hieß es in der Nacht, die kombinierte Drohnen- und Raketenattacke sei Vergeltung für einen US-Angriff auf die iranische Insel Larak. Das Königreich Jordanien habe acht Raketen zerstört, die in den Luftraum eingedrungen waren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf das Militär.

Zuvor hatten die US-Streitkräfte erstmals seit Ende Juli wieder Ziele in Iran angegriffen. Dabei wurden zwei Raketenabschussrampen auf der Insel Larak ins Visier genommen, wie das Nachrichtenportal „Axios“ sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Mitglieder der Revolutionsgarden seien dabei beobachtet worden, wie sie Raketen mit Seeminen in die Straße von Hormus abfeuern wollten, wurde ein Sprecher des für die Region zuständigen US-Kommandos Centcom zitiert. Die Insel Larak liegt nahe der Meerenge, um deren Kontrolle die USA und Iran seit Monaten erbittert ringen.

Die Revolutionsgarden teilten laut Agenturberichten weiter mit, bei dem US-Angriff seien mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Laut der Agentur Tasnim wurden zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Bei dem iranischen Angriff auf die US-Stützpunkte in Jordanien sei technische Infrastruktur zerstört worden.

Dagegen teilte Jordanien mit, die iranischen Raketen seien abgefangen worden, bevor sie eine Gefahr für Bürger oder Eigentum hätten darstellen können. Der US-Sender CNN zitierte einen US-Beamten, der das bestätigte. Es seien bislang keine Einschläge gemeldet worden, sagte er. (dpa)

Staatsmedien: Iran meldet Angriffe auf US-Ziele in den Emiraten

Nach US-Angriffen auf die iranische Insel Larak in der Straße von Hormus hat die iranische Armee Staatsmedien zufolge mit Angriffen auf US-Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten reagiert. Die iranischen Streitkräfte hätten mit Dutzenden Drohnen „US-Hubschrauber und -Personal auf dem Stützpunkt Al Minhad“ in den Emiraten anvisiert, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Montag unter Berufung auf die iranische Armee.

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten derweil, in der Straße von Hormus sei ein Öltanker in Brand geraten, nachdem er mit zwei Seeminen kollidiert sei. Der Tanker habe versucht, die Meerenge auf einer „illegalen“ Route zu durchqueren und sei nach einem Aufprall auf zwei Seeminen „in einen massiven Brand geraten und vollständig zum Stillstand gebracht“ worden, teilten die Revolutionsgarden mit. (ap)