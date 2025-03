Analyse zu Protesten in Serbien„Das Regime verfault von innen“

Im Interview: Srđan Cvijić

ist ein serbischer Politikwissenschaftler und derzeit Präsident des Internationalen Beratungsausschusses des Belgrade Centre for Security Policy (BCSP). Zuvor war er Senior Policy Analyst am Open Society European Policy Institute in Brüssel, wo er sich mit den Außenbeziehungen der EU, Menschenrechten und internationalen Rechtsfragen beschäftigte. Seine Arbeit umfasst auch die Themen EU-Erweiterung, Demokratisierung sowie Sicherheitspolitik in den Westbalkanländern, der Türkei, dem Nahen Osten und Nordafrika. Er war außerdem als Diplomat für Serbien tätig und arbeitete unter anderem für die NATO-Parlamentarische Versammlung, das European Policy Centre und den Stabilitätspakt für Südosteuropa.