Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Über 13.000 Neuinfektionen

Die Coronazahlen steigen weiter. Die Kritik am AstraZeneca-Impfstopp reißt nicht ab. Und In­ten­siv­ärz­t:in­nen fordern einen harten Lockdown.

Neuinfektionen steigen erneut

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 13.435 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Das sind deutlich mehr als die 9.146 Neuinfektionen, die vor genau einer Woche gemeldet worden waren. Damals hatten aber die Angaben aus Hamburg gefehlt, diese bewegen sich pro Tag im dreistelligen Bereich.

Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Ein­woh­ne­r:in­nen (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg wieder deutlich an: Sie lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 86,2 und damit höher als am Vortag (83,7). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 249 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es – ohne die Daten aus Hamburg – 300 gewesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 1,06 (Vortag 1,15). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. (dpa)

In­ten­siv­ärz­t:in­nen fordern Rückkehr zum Lockdown

Die deutschen In­ten­siv­me­di­zi­ne­r:in­nen mahnen angesichts der wieder steigenden Coronazahlen zur Rücknahme von Lockdown-Lockerungen. „Man wird einfach angesichts einer Inzidenz über 100, was man ja als Messlatte angelegt hat, entscheiden müssen, dass man wieder zurückrudern muss“, sagt das Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, im Deutschlandfunk.

Zwar dürfte man erste Erfolge durch die Impfungen bei den besonderes gefährdeten Älteren auch auf den Intensivstationen spüren. Aber wenn es zu Ostern wie vom Robert-Koch-Institut (RKI) prognostiziert wieder täglich 30.000 Neuinfektionen und mehr gebe, werde es mit einer Verzögerung von zwei Wochen dann auch wieder zu erheblichen Belastungen kommen. Zumal wegen der britischen Mutante auch vermehrt schwere Krankheitsverläufe bei den 50- bis 70-Jährigen drohten. (rtr)

Weiter Kritik am AstraZeneca-Stopp

Die Aussetzung des Impfens mit AstraZeneca sei ein „kommunikativer Super-GAU“, da zu Unrecht das Vertrauen in den Impfstoff beschädigt werde, sagt der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) laut einem Vorabbericht. Die Entscheidung hindere Deutschland daran, möglichst schnell aus dem Lockdown herauszukommen. „Wir sollten AstraZeneca für alle freigeben. Der Impfstoff nützt nichts, wenn er nicht schnell genug verimpft wird“.

Spätestens, wenn die Haus­ärz­t:in­nen in die Impfkampagne einbezogen werden, müssten auch die Ärz­t:in­nen entscheiden, welche ihrer Pa­ti­en­t:in­nen als Nächste geimpft werden müssen. Die Haus­ärz­t:in­nen wüssten am besten, wer den Impfstoff am dringendsten braucht.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert die Bundesregierung zur mehr Transparenz über ihre Entscheidung zum AstraZeneca-Stopp auf. „Sie muss offenlegen, wie sie inmitten einer Pandemie, die bei uns täglich Hunderte Tote fordert, die möglichen Risiken einer Impfung gegenüber denen einer Nicht-Impfung und Corona-Erkrankung abgewogen hat“, sagt Göring-Eckardt einem Vorabbericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgaben) zufolge.

Die Bundesregierung müsse transparent machen, warum sie den Weiterimpf-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) nicht folge. Mit dem „unkoordinierten und schlecht vermittelten Aussetzen“ der Impfungen mit AstraZeneca habe Gesundheitsminister Jens Spahn das Vertrauen in die Impfpolitik untergraben.

„Die Aussetzung des Impfstoffs von AstraZeneca maximiert den Imageschaden, unter dem die deutsche Impfstrategie von Beginn an leidet“, sagt der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, laut einem Vorabbericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgaben). „Impfen ist und bleibt eine Vertrauensfrage“.

Wer das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen wolle, der müsse dafür sorgen, dass Geimpfte den Sinn der Impfung für sich und die Gesellschaft erkennen. Individuelle Risiken gebe es bei jeder Impfung. Entscheidend sei, dass „der Nutzen die Risiken deutlich überwiegt“. Haus­ärz­t:in­nen könnten dies ihren langjährigen Pa­ti­en­t:in­nen besser erklären als „anonyme Impfzentren“. (rtr)

Kritik an Mallorca-Entscheidung

Die Kritik an der Tourismuspolitik der Bundesregierung reißt nicht ab, seit insbesondere die Balearen nicht mehr als Risikogebiet gelten und viele Auflagen für Ur­laubs­rück­keh­re­r:in­nen aufgegeben wurden. „Es ist für keinen Hotelier nachvollziehbar, warum man auf Mallorca Urlaub machen darf, aber nicht an der Ostsee oder Nordsee. Das kann niemand verstehen – und ich kann es auch niemandem erklären“, sagt die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgaben) in einem Vorabbericht.

Auch an der deutschen Küste gebe es zum Teil niedrige Inzidenzwerte. Die Branche habe keine Öffnungsperspektive bekommen, obwohl Hotels nicht als Pandemie-Treiber gelten. Die Wut, Verzweiflung und Existenzängste in der Hotellerie und Gastronomie wachsen nach ihren Worten „dramatisch“. (rtr)