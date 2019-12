AfD-Parteitag in Braunschweig

Aus Mangel an Alternativen

Tino Chrupalla aus Sachsen ist neuer Vorsitzender der AfD. Er ist nicht die erste Wahl, aber Bürgerliche und Extreme können mit ihm leben.

Gaulands Plan ist aufgegangen, kurzfristig zumindest. Der alte Mann der AfD hat Tino Chrupalla, den Malermeister aus Sachsen, zu seinem Nachfolger als Parteichef gemacht – mit Hinterzimmerdiplomatie und vielen Gesprächen. Also genau mit dem, was die Partei an anderen aufs Schärfste kritisiert.

Damit hat Gauland verhindert, dass mit Gottfried Curio, der für seine demagogischen Reden im Bundestag bekannt ist, ein Scharfmacher an seine Stelle rückt. Mit inhaltlicher Ausrichtung oder mit einem Sieg derer, die sich in der AfD für gemäßigt halten, hat das aber nichts zu tun. Inhaltlich ist Chrupalla kaum weniger radikal als Curio, auch wurde er von weiten Teilen des „Flügels“ um Björn Höcke und Andreas Kalbitz unterstützt. Chrupalla kommt in seiner in seiner Rhetorik nur gemäßigter daher als Curio.

Doch ob Chrupalla der richtige ist, um Gaulands langfristigen Plan umzusetzen, die AfD in eine Koalition mit der CDU und damit an die Macht zu führen, ist offen. Denn dass Chrupalla die intellektuellen und kommunikativen Fähigkeiten dafür hat, daran haben selbst einige von denen Zweifel, die am Samstag für ihn votiert haben.

Auch Gauland hat Chrupalla nicht aus schierer Begeisterung ausgewählt. Sondern aus kühler Abwägung. Sein Nachfolger musste nach den großen Erfolgen bei den drei Landtagswahlen aus dem Osten kommen. Er sollte den „Flügel“ einbinden können, aber bitte nicht zu radikal rüberkommen und außerdem ins bürgerliche Lager vermittelbar sein. Und natürlich für die Mehrheit der Delegierten wählbar. Da blieb letztlich nur Chrupalla.

Der extreme Flügel hat kaum Personal von Format

Das liegt auch an der dünnen Personallage beim „Flügel“. Denn in der extrem rechten Strömung gibt es kaum Personen, die das Format für Führungspositionen haben und bundesweit vermittelbar sind. Deshalb unterstützten Höcke, Kalbitz und Co. auch Personen, die ähnlich ticken oder ihnen zumindest nicht gefährlich werden. Das gilt für die Wahl von Braunschweig, und auch Alice Weidel hat es so ohne Gegenkandidaten zur ersten Stellvertreterin gebracht.

Am Samstag hat die Partei die Hälfte ihres Bundesvorstands neu gewählt, am Sonntag geht es weiter. Bislang sind mit Georg Pazderski und Roland Hartwig, Uwe Junge und Albrecht Glaser gemäßigtere Kandidaten reihenweise durchgefallen – und ausgerechnet der Scharfmacher Stephan Brandner aus Thüringen, jüngst als Rechtsausschuss-Vorsitzender abgesetzt, wurde zum Stellvertreter gewählt. Doch das heißt bislang trotzdem nicht, dass sich die AfD weiter radikalisiert. Sie ist längst am ganz rechten Rand angekommen, der Flügel ist selbstverständlicher und einflussreicher Bestandteil der Partei. Für mehr fehlt ihm schlicht das geeignete Personal.