dpa | Die Polizei in NRW setzt künftig auf eine Recherche-Software des deutschen Unternehmens Celonis. Damit endet die Zusammenarbeit mit der US-Firma Palantir. Wie das Innenministerium mitteilte, setzte sich Celonis bei einem europaweiten Vergabeverfahren durch.

„Damit sichert Nordrhein-Westfalen eine zentrale Fähigkeit der modernen Polizeiarbeit langfristig ab und stärkt zugleich seine digitale Souveränität. Die benötigten Leistungen konnten darüber hinaus zu günstigeren Konditionen als beim bisherigen Anbieter beschafft werden“, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.

Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: „Die Polizei muss Daten schnell und sicher analysieren. Nun haben wir dafür einen deutschen Anbieter gefunden, der genau das anbietet, was wir brauchen. Ich habe immer klargemacht, dass wir unseren Ermittlerinnen und Ermittlern diese Technik nicht wieder abnehmen werden, sondern die vorhandenen Werkzeuge weiterhin genutzt werden müssen zur Verhinderung von schweren Straftaten.“

Auf Basis der Palantir-Software hatte die NRW-Polizei erstmals ein Programm für „Datenübergreifende Analyse und Recherche“ (DAR) aufgesetzt. Unter anderem durch die Beteiligung des Milliardärs Peter Thiel an Palantir ist die US-Firma umstritten.

Reul hatte frühzeitig gesagt, dass ihm eine europäische oder deutsche Lösung als Nachfolgevertrag für das DAR-Programm lieber wäre. Laut „Handelsblatt“ hatte Palantir trotz Aufforderung kein Angebot mehr abgegeben.

Das Münchner Start-up Celonis nennt seine Software „Lens“. Das Programm soll für die Polizei Details zum Beispiel zu einer Person aus verschiedensten Datenbanken zusammentragen und verknüpfen.

Neubaur und Opposition begrüßen Wechsel zu Celonis

Wirtschaftsministerin und Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) sagte am Dienstag: „Ob unsere Polizei morgen noch arbeitsfähig ist, darf nicht von politischen Entscheidungen in Washington oder den Interessen amerikanischer Tech-Konzerne abhängen.“ Der Wechsel zu einem deutschen Anbieter zeige, „dass wir Sicherheit, Datenschutz und technologische Unabhängigkeit zusammenbringen können.“

Der innenpolitische Sprecher der FDP im Landtag, Marcel Hafke, verbuchte die neue Software als Erfolg seiner Partei: „Wir Freie Demokraten haben erheblichen Druck auf die Landesregierung ausgeübt und immer wieder deutlich gemacht, dass leistungsfähige Polizeiarbeit, Bürgerrechte und digitale Souveränität keine Gegensätze sind.“

Auch Christina Kampmann, Innenexpertin der SPD, begrüßte den Anbieterwechsel: „Der Staat darf gerade bei sensiblen Polizeidaten nicht von einem umstrittenen US-Konzern und politischen Entscheidungen in Washington abhängig sein. Anfangs wurde unsere Kritik ignoriert. Die heutige Entscheidung bestätigt aber, wie wichtig die Debatte über Datenschutz, digitale Souveränität und strategische Abhängigkeiten war.“