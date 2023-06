+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Putin zeigt sich fünf Minuten stark

Der russische Präsident meldet sich mit einer Rede an die Nation zu Wort. Er zeigt sich erkennbar bemüht, die Wagner-Soldaten nicht zu verärgern.

Putin wendet sich an die Nation

Sein Gesichtsausdruck war müde, sein Ton streng: In einer fünfminütigen Fernsehansprache kurz vor Mitternacht am Montag hat sich der russische Präsident Wladimir Putin zum kurzzeitigen Aufstand der Söldnertruppe Wagner geäußert – den Namen seines Widersachers Jewgeni Prigoschin nahm er jedoch nicht in den Mund.

Die Rädelsführer der Meuterei hätten versucht, die Wagner-Soldaten zu zwingen, „ihre eigenen Leute zu erschießen“, sagte er. „Russlands Feinde“ hätten gehofft, die Rebellion werde das Land spalten und schwächen, so Putin. Sie hätten sich aber „verrechnet“. Die Rädelsführer bezeichnete er als Verräter, die der ukrainischen Regierung in die Hände gespielt hätten.

Putin war sichtlich bemüht, Stabilität zu vermitteln. Er versuchte, die Urheber des Aufstands zu kritisieren, ohne den Großteil der Söldner und deren Anhänger zu verärgern. Der Präsident lobte die Truppe dafür, dass sie die Situation nicht in ein „großes Blutvergießen“ habe ausarten lassen. Und er sagte, die Nation sei geeint. Russische Staatsmedien hatten prophezeit, dass diese Rede „das Schicksal Russlands bestimmen“ werde. Tatsächlich brachte die Ansprache keine bahnbrechenden Entwicklungen mit sich. Abbas Galjamow, ein ehemaliger Redenschreiber des Kreml und heutiger politischer Analyst, bezeichnete die Rede als schwach.

Unterstützung für Schoigu

Der Kreml berichtete später von einem Treffen Putins mit Vertretern der Sicherheitsbehörden, der Strafverfolgungsbehörden und des Militärs – darunter Verteidigungsminister Sergej Schoigu, den Prigoschin durch den Aufstand stürzen hatte wollen. Putin dankte den Mitgliedern seines Teams für ihre Arbeit während des Wochenendes. Zuvor hatten die Behörden ein Video veröffentlicht, das Schoigu in der Ukraine zeigte. Beobachter werteten es als Versuch des Verteidigungsministeriums, nach den chaotischen Ereignissen vom Wochenende ein Bild zu vermitteln, wonach Schoigu noch die Fäden in der Hand halte.

Westliche Staaten haben sich bislang mit Kommentaren zu der Meuterei zurückgehalten. US-Präsident Joe Biden sagte, die USA und die Nato seien daran in keiner Weise beteiligt gewesen. In einer Rede im Weißen Haus erklärte Biden, er sei vorsichtig mit öffentlichen Äußerungen, weil er Putin keinen Vorwand geben wolle, „die Schuld auf den Westen und die Nato zu schieben“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bereits mitgeteilt, Moskau untersuche, ob westliche Geheimdienste in den Aufstand verwickelt seien.

Wagner-Chef Prigoschin hatte sich zuvor mit einer markigen Erklärung zu dem kurzlebigen Aufstand zu Wort gemeldet. Er habe nicht putschen wollen, sagte er, sondern die Zerstörung seiner privaten Militärfirma verhindern. „Wir haben unseren Marsch wegen einer Ungerechtigkeit begonnen“, sagte er in einer elfminütigen Audioaufnahme. Die Rebellion sei eine Reaktion auf einen Angriff auf seine Truppe gewesen, bei dem Dutzende Kämpfer getötet worden seien. Er machte keine Angaben darüber, wo er sich aufhielt. Ein populärer russischer Nachrichtenkanal bei Telegram berichtete jedoch, er sei in einem Hotel in der belarussischen Hauptstadt Minsk gesehen worden. (ap)

Russische Kampfflugzeugübungen über der Ostsee

Über der Ostsee führen russische Kampfjets nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums taktische Übungen durch. „Die Besatzungen der Su-27 der Baltischen Flotte feuerten aus der Luft auf Marschflugkörper und feindliche Flugzeugattrappen“, teilt das Ministerium mit. „Das Hauptziel der Übung ist es, die Bereitschaft der Flugbesatzungen zu testen, Kampf- und Spezialaufgaben wie vorgesehen durchzuführen.“ Die Besatzungen der Kampfjets würden nicht nur ihre Fähigkeiten verbessern, sondern seien auch „rund um die Uhr im Kampfeinsatz“, um den Luftraum der russischen Exklave Kaliningrad zu schützen. (rtr)

USA: Militärhilfe in Millionenumfang für die Ukraine

Das Pentagon will der Ukraine weitere Militärhilfe im Umfang von bis zu 500 Millionen US-Dollar (rund 458 Millionen Euro) bereitstellen. Dies teilten US-Regierungsvertreter am Montag mit. Das Paket werde mehr als 50 gepanzerte Kampffahrzeuge und Raketen für Luftabwehrsysteme umfassen. Die US-Militärhilfe soll die ukrainische Gegenoffensive stärken, die sich in der Frühphase befindet und langsam vorankommt. Mit einer offiziellen Bekanntgabe des neuen US-Pakets wird an diesem Dienstag gerechnet. (ap)

Britische Kampfflugzeuge über Schwarzem Meer abgefangen

Russland hat nach eigenen Angaben am Montag durch die Entsendung zweier Kampfjets zwei britische Kampfflugzeuge daran gehindert, über dem Schwarzen Meer in seinen Luftraum einzudringen. „Als sich die russischen Kampfflugzeuge näherten, drehten die ausländischen Kriegsflugzeuge ab und entfernten sich von der russischen Grenze“, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau in einer Stellungnahme.

Demnach handelte es sich um zwei Typhoon-Jets der Royal Air Force, die von einem Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135 begleitet worden seien. Die russischen Flugzeuge seien „sicher zu ihren Heimatstandorten“ zurückgekehrt, erklärte das Ministerium. Großbritannien äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts war es zuletzt vermehrt zu Zwischenfällen mit russischen und westlichen Flugzeugen gekommen – sowohl über dem Schwarzen Meer als auch über der Ostsee. Ende Mai hatte Moskau bekannt gegeben, bei zwei verschiedenen Vorfällen innerhalb einer Woche vier Jets der US-Luftwaffe über der Ostsee abgefangen zu haben. Russische Flugzeuge fingen Moskau zufolge zudem französische, deutsche und polnische Militärflugzeuge ab.

Im März war eine US-Drohne über dem Schwarzen Meer abgestürzt, nachdem sie mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen war. Der Vorfall hatte zu Spannungen zwischen Moskau und Washington geführt. (afp)