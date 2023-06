+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Russland greift Industrieanlagen an

In der Nacht hat Russland Krywyj Rih und die Hafenstadt Odessa angegriffen. Neben zwei Einschlägen wurden 18 russische Drohnen abgeschossen.

Ukraine: Russische Angriffe auf Industrieanlagen in Krywyj Rih

Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben am Morgen zwei Industrieanlagen in Krywyj Rih angegriffen. Drei Raketen seien in zwei Unternehmen eingeschlagen, die nichts mit dem Militär zu tun hätten, teilt der Bürgermeister der zentralukrainischen Stadt, Olexandr Wilkul, auf Telegram mit. Ein 38-jähriger Mann sei verletzt worden. „Die Zerstörung ist erheblich“, schreibt Wilkul in der Nachrichten-App Telegram.

Auch die Hafenstadt Odessa im Süden wurde angegriffen. Die Luftabwehr habe alle 18 russischen Drohnen abgeschossen, die sich der Region genähert hätten, teilen die örtlichen Behörden mit. Auch die Behörden auf der von Russland kontrollierten Halbinsel Krim melden einen Drohnenangriff, neun ukrainische Drohnen seien abgeschossen worden. (rtr)

IAEA-Chef soll am Donnerstag AKW besuchen

Russland rechnet mit einem Besuch des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, im von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja noch am Donnerstag. „Wir können mit großer Sicherheit sagen, dass die IAEA-Delegation unter der Leitung von Grossi noch am Donnerstag stattfinden wird“, sagt ein Vertreter des russischen Betreibers Rosenergoatom der Nachrichtenagentur Tass. Grossi hatte aus Sicherheitsgründen die Inspektion um einen Tag wegen der schweren Kämpfe in der Südukraine verschoben. (rtr)

Moskau meldet Abwehr von neun Drohnen über Halbinsel Krim

Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben neun Drohnen über der von Russland annektierten Halbinsel Krim abgewehrt. In der Nacht und am Donnerstagmorgen seien „neun Drohnen über dem Gebiet der Republik Krim geortet“ worden, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow auf Telegram. „Sechs Flugobjekte wurden von Luftabwehrkräften abgeschossen“, drei weitere seien „vor der Landung deaktiviert“ worden, fügte Aksjonow hinzu. Opfer habe es keine gegeben.

Eine der Drohnen sei über einer Ortschaft im Zentrum der Halbinsel explodiert und habe die Fenster mehrerer Häuser zerstört, erklärte der Gouverneur.

Nach der Ankündigung einer Gegenoffensive durch Kiew ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Drohnenangriffen auf russisches Territorium und die Krim gekommen. Die Ukraine hatte wiederholt erklärt, auch die 2014 von Moskau annektierte Halbinsel zurückerobern zu wollen. (afp)

Selenski vor Schweizer Parlament – rechte Abgeordnete bleiben fern

Bei der Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vor beiden Kammern des Schweizer Parlaments dürfte am Donnerstag rund ein Viertel der Sitze leer bleiben. Die wählerstärkste rechtskonservative SVP hat bekräftigt, dass ihre Abgeordneten weitgehend fernbleiben werden. Sie betrachtet Selenskis Rede als eine Einmischung in die Schweizer Politik.

Selenski dürfte auf das Verbot der Weiterleitung von Rüstungsgütern aus Schweizer Fabrikation zu sprechen kommen. Die Schweiz begründet dies mit ihrer Neutralität. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht schrittweise immer tiefer in diesen Konflikt hineinrutschen,“ sagte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi dem Sender SRF.

In der Schweiz tobt eine Debatte über die 200 Jahre alte Neutralität. Unter Verweis darauf hat sie Deutschland und anderen Ländern bislang verboten, vor Jahren in der Schweiz gekaufte Rüstungsgüter an die Ukraine weiterzureichen.

Vor allem grüne und sozialdemokratische Abgeordnete plädieren dafür, die Neutralität einzuschränken, wenn der Weltsicherheitsrat oder eine große Mehrheit der Vereinten Nationen einen Angriff als völkerrechtswidrig verurteilt haben. Das ist bei der Ukraine der Fall. Für die SVP ist das inakzeptabel. (dpa)

Ukraine meldet kleinere Geländegewinne – Kämpfe „extrem heftig“

Die Ukraine hat am Mittwoch kleinere Geländegewinne im Rahmen ihrer Gegenoffensive gemeldet. Die Kämpfe seien „extrem heftig“, erklärte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram. Die ukrainischen Soldaten hätten im Laufe des Tages bis zu 500 Meter in den Gebieten nahe der zerstörten Stadt Bachmut im Osten zurückerobert. Im Süden in Richtung der Stadt Saporischschja seien es um die 300 Meter. Sie beklagte eine Luftüberlegenheit der russischen Truppen. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden, eine russische Stellungnahme lag nicht vor. Zuvor hatte auch die Nato von ukrainischen Geländegewinnen berichtet.

Maliar beschrieb später im ukrainischen Fernsehen die Verluste ihrer Truppen als deutlich niedriger als die der russischen Seite. Dies sei allgemein im Kriegsverlauf der Fall. In den vergangenen Wochen seien im östlichen Frontabschnitt „Chortyzia“ 8,7 Mal so viele russische Soldaten gestorben wie ukrainische. Im südlichen Abschnitt „Tawria“ betrage der Faktor 5,3. Auch diese Angaben konnten nicht überprüft werden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag erklärt, seit dem Beginn der Gegenoffensive hätten die Ukrainer zehnmal so hohe Verluste bei Soldaten erlitten wie seine Truppen. (rtr)