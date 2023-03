+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Russischer Spionagering in Polen

Verdächtige sollen Sabotageakte gegen Waffentransporte in die Ukraine geplant haben. Das Pentagon hat ein Video des Drohnen-Vorfalls veröffentlicht.

Polnischer Geheimdienst hebt mutmaßlichen russischen Spionagering aus

Der polnische Geheimdienst hat nach Regierungsangaben neun Mitglieder eines russischen Spionagerings festgenommen. Die Verdächtigen hätten Sabotageakte gegen Waffentransporte in die Ukraine geplant, sagte Innenminister Mariusz Kaminski am Donnerstag. Die Ermittler hätten Kameras, GPS-Sender und Elektronik beschlagnahmt, die an Transportern hätten angebracht werden sollen. Die Verdächtigen hätten auch Straßen beobachtet. Die Aktion laufe noch, weitere Informationen werde es später geben.

Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak deutete an, dass die Verdächtigen aus Belarus nach Polen gekommen seien. „Die Bedrohung war echt“, sagte er im Radio.

Der private Rundfunksender RMF FM berichtete, die Gruppe habe im Südosten Polens in der Gegend um den Militärflughafen Jasionka Informationen gesammelt. Der Flughafen ist ein Umschlagpunkt für Waffen und Munition, die an die von Russland angegriffene Ukraine geliefert werden. (ap)

Pentagon veröffentlicht Video von Drohnen-Vorfall

Das US-Verteidigungsministerium veröffentlicht ein Video des Drohnen-Vorfalls über dem Schwarzen Meer. Auf dem etwa 40 Sekunden langen Video ist zu sehen, wie ein russischer Kampfjet einer US-Militärdrohne sehr nahe kommt und Kerosin ablässt, anschließend ein beschädigter Propeller. Das Ministerium erklärt, dass das Video zwar gekürzt, die zeitliche Abfolge aber beibehalten worden sei. Russland hat US-Vorwürfe zurückgewiesen, die russischen Jets seien bei dem Vorfall am Dienstag fahrlässig vorgegangen. (rtr)

Scholz: Weitere Waffenlieferungen für Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Schulterschluss mit den anderen EU-Staaten angekündigt. Gemeinsam mit den europäischen Partnern werde Deutschland dafür sorgen, dass die Ukraine Waffen und Ausrüstung erhalte, um durchzuhalten und sich zu verteidigen, sagte Scholz am Donnerstag im Bundestag bei einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel kommende Woche.

„Ganz besonders wichtig ist, die Ukraine rasch mit der nötigen Munition zu versorgen“, sagte Scholz. „Beim Europäischen Rat werden wir gemeinsam mit unseren EU-Partnern weitere Maßnahmen beschließen, um eine noch bessere, kontinuierliche Versorgung zu erreichen.“ Deutschland sei dabei bereit, seine Beschaffungsvorhaben auch für andere Mitgliedsstaaten zu öffnen. Deutschland leistet bereits umfangreiche Waffenhilfe an die von Russland angegriffene Ukraine.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschäftigen sich in der kommenden Woche in Brüssel mit Themen wie Wettbewerbsfähigkeit und Energie, aber auch mit dem russischen Krieg in der Ukraine. (dpa)