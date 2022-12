+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Selenski reist in die USA

Der ukrainische Präsident will Joe Biden treffen und im Kongress sprechen. Die USA kündigen derweil an, der Ukraine erstmals Patriot-Flugabwehrraketen zu liefern.

Selenski in die USA aufgebrochen

Der ukrainische Präsident Selenski ist nach eigenen Angaben zu einer Reise in die USA aufgebrochen, um über weitere Waffenlieferungen zu verhandeln. Joe Biden habe eine Einladung ausgesprochen und erwarte Selenski an diesem Mittwoch im Weißen Haus, „um das anhaltende Engagement der Vereinigten Staaten für die Ukraine zu unterstreichen.“ Das Weiße Haus bestätigte die Reise.

Die beiden Präsidenten wollen über die Zusammenarbeit sprechen und Selenski werde eine Rede vor dem Kongress halten. Zudem seien weitere bilaterale Treffen geplant.

Es ist Selenski erste Auslandsreise seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar. „Der Besuch wird das unerschütterliche Engagement der Vereinigten Staaten unterstreichen, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen, unter anderem durch die Bereitstellung von wirtschaftlicher, humanitärer und militärischer Hilfe“, teilte US-Präsidialamtssprecherin Karine Jean-Pierre mit. (rtr/dpa)

Amerikanische Patriot-Raketen für die Ukraine

Die USA wollen der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen die russischen Angriffstruppen erstmals das Flugabwehrsystem vom Typ Patriot schicken. Die Lieferung sei Teil von US-Militärhilfen im Umfang von 1,8 Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro), hieß es am Dienstag (Ortszeit) aus US-Regierungskreisen

Patriot dient der Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Es wäre eines der modernsten Boden-Luft-Raketensysteme, die der Westen der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen russische Luftangriffe bisher bereitgestellt hat.

Nach russischen Rückschlägen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine in den vergangenen Monaten setzt Moskau verstärkt auf gezielte Attacken auf die Energieinfrastruktur des Landes. Erst kürzlich warnte das russische Außenministerium die USA eindringlich vor einer Lieferung des Flugabwehrraketensystems vom Typ Patriot an die Ukraine.

Eine Bereitstellung wäre ein weiterer provokativer Schritt, der Folgen haben würde. Die USA seien effektiv längst zur Konfliktpartei in der Ukraine geworden, erklärte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa weiter. Doch würde eine Lieferung der Patriot-Raketen eine Ausweitung der amerikanischen Beteiligung am Krieg bedeuten. (ap)

🐾 In Moldau geht die Angst vor Putin um

In einem Interview hat der Chef des moldauischen Geheimdienstes SIS, Alexandru Musteata, ein düsteres Szenario heraufbeschworen: „Die Frage ist nicht, ob die Russische Föderation eine neue Offensive gegen das Territorium der Republik Moldau durchführen wird, sondern wann.“ Es ist nicht das erste Mal, dass in der Republik Moldau die Angst umgeht, nach der Ukrai­ne Opfer eines weiteren Angriffskrieges Russlands zu werden, berichtet Barbara Oertel, Leiterin des taz-Auslandsressorts.

Russische Ölexporte gehen zurück

Die russischen Ölexporte sind nach Inkrafttreten des EU-Embargos und des westlichen Preisdeckels gesunken. Sie gingen im Dezember bislang im Vergleich zum Vormonat um 11 Prozent zurück, auf rund 560.000 Tonnen pro Tag, wie die russische Tageszeitung Kommersant unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtete.

In der Europäischen Union greift seit dem 4. Dezember ein Importstopp für russisches Öl auf dem Seeweg. Zudem haben die EU, die sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) und Australien einen Preisdeckel für auf dem Seeweg transportiertes Öl aus Russland verhängt, der auch auf russische Exporte in Drittstaaten abzielt. Damit soll Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine finanziell weiter unter Druck gesetzt werden. Denn die Regierung in Moskau ist stark auf Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft angewiesen. (rtr)

Putin erörtert Lage in besetzten Gebieten

Putin besprach am Dienstag in Moskau mit den von ihm eingesetzten Besatzungschefs der ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk die aktuelle Lage an der Front. Wie schon tags zuvor hob Putin die extrem schwierige Lage in den beiden Regionen hervor, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete.

In der Unterredung mit dem Donezker Besatzungschef Denis Puschilin und dessen Lugansker Kollegen Leonid Paschetschin wollte sich Putin zunächst mit „lebenswichtigen Fragen“ der Versorgung der Zivilbevölkerung in den beiden besetzten Gebieten mit Wasser, Heizung und Gesundheitsdiensten befassen, hieß es. „Erst danach werden wir zu Fragen der Sicherheit übergehen.“ (dpa)