+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Feuerpause offiziell in Kraft

Die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist in den frühen Morgenstunden offiziell in Kraft getreten. Trotz der Feuerpause gibt es Raketenalarm.

Kämpfe vor Waffenstillstand

Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe ist am Morgen offiziell in Kraft getreten. Sie soll zunächst für vier Tage gelten. Die erste Gruppe von Geiseln der Hamas soll nach Angaben des Vermittlers Katar im Rahmen der Vereinbarung am Nachmittag um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 MEZ) freikommen. Es wird erwartet, dass Israel im Austausch dazu im Laufe des Tages mehrere palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen wird. Sobald die Waffenruhe greift, soll humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gebracht werden. Es ist die erste Waffenruhe nach rund sieben Wochen Krieg. (rtr)

Warnsirenen und Raketenalarm trotz Feuerpause

Auch nach Inkrafttreten einer Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gaza-Krieg hat es am Freitagmorgen im israelischen Grenzgebiet Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee teilte mit, Warnsirenen hätten in Gemeinden entlang des Gazastreifens geheult. Bei früheren Gaza-Kriegen hatte es zu Beginn von Waffenruhen beider Seiten immer wieder Verstöße gegeben.

Ein israelischer Armeesprecher schrieb auf X, vormals Twitter, kurz vor Beginn der Feuerpause auf Arabisch: „Der Krieg ist noch nicht vorbei.“ Der nördliche Gazastreifen sei weiterhin eine „gefährliche Kriegszone“ und es sei verboten, sich dort hin und her zu bewegen. Palästinenser sollten in einer „humanitären Zone“ im Süden des Küstenstreifens verbleiben. Für Zivilisten sei es allerdings weiterhin möglich, sich vom Norden in den Süden zu bewegen. In der anderen Richtung sei dies verboten. (dpa)

Kämpfe bis kurz vor dem Waffenstillstand

In den Stunden vor dem vereinbarten Waffenstillstand gehen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas nach offiziellen Angaben weiter. Unter anderem soll ein Krankenhaus in Gaza-Stadt bombardiert worden sein. Trotzdem soll der Waffenstillstand ab 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr deutscher Zeit) für vier Tage eingehalten werden. „Dies werden komplizierte Tage sein und nichts ist sicher“, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari. Der Sprecher des Außenministeriums in Katar, Majed Al-Ansari, sagte in Doha, dass ab 16.00 Uhr (15.00 Uhr deutscher Zeit) weitere Hilfsgüter in den Gazastreifen transportiert werden sollen. (afp)

Hunderte Palästinenser wollen nach Waffenruhe in den Norden Gazas

Nach dem Beginn einer Feuerpause im Gaza-Krieg haben sich Augenzeugenberichten zufolge Hunderte palästinensische Binnenflüchtlinge auf den Weg gemacht, um in ihre Wohnorte zurückzukehren. Die Menschen wollten etwa in der Stadt Gaza und in anderen Teilen des nördlichen Gazastreifens nach ihren Häusern oder Wohnungen sowie ihren Angehörigen sehen, hieß es am Freitagmorgen. Das israelische Militär warnte jedoch, es sei verboten, sich vom Süden in den Norden des Küstengebiets zu begeben.

Fast sieben Wochen nach Kriegsbeginn sind im Gazastreifen UN-Angaben zufolge mehr als 1,7 Millionen Menschen, also rund drei Viertel der Bevölkerung, Binnenflüchtlinge. Etwa eine Million Menschen seien in UN-Einrichtungen im Gazastreifen untergekommen. Die massiven israelischen Luftangriffe haben vor allem im Norden für massive Zerstörung gesorgt, zahllose Häuser sind beschädigt oder zerstört. (dpa)

Demonstrationen für Palästina in Kuba

In Kuba demonstrierten Zehntausende Menschen vor der US-Botschaft in Havanna. Die Demonstration wurde von Präsident Miguel Diaz-Canel angeführt. Die Demonstranten trugen palästinensische Fahnen und Spruchbänder und skandierten „befreit Palästina, Israel ist Völkermord“, als sie an dem Gebäude der amerikanischen Botschaft vorbeiliefen. Das kommunistisch geführte Kuba ist seit Jahrzehnten ein starker Unterstützer palästinensischer Angelegenheiten und hat beispielsweise mehr als 200 palästinensische Ärzte ausgebildet. Das Land unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel. „Die Vereinigten Staaten sind einer der Hauptverantwortlichen für die Unterstützung des Staates Israel (…) sie unterstützen ein Massaker an den Palästinensern und verletzen internationale Gesetze“, sagte Anet Rodríguez, eine Universitätsprofessorin und Teilnehmerin an der Demonstration. (rtr)