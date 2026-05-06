+++ Nachrichten im Irankrieg +++Trump stoppt Hormus-Einsatz

US-Armee setzt Einsatz in Straße von Hormus vorläufig aus

Nach nur einem Tag hat US-Präsident Donald Trump den US-Militäreinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus vorläufig ausgesetzt. Der Marineeinsatz „Projekt Freiheit“ werde „für eine kurze Zeit pausiert, um zu sehen, ob das Abkommen finalisiert und unterzeichnet werden kann oder nicht“, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) mit Blick auf ein mögliches Friedensabkommen mit dem Iran in seinem Onlinedienst Truth Social. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi traf derweil seinen chinesischen Kollegen Wang Yi zu Gesprächen in Peking.

Er setze den Militäreinsatz auf Bitten des Vermittlers Pakistan und anderer Länder aus, erklärte Trump. Es seien „große Fortschritte“ auf dem Weg zu einem endgültigen Abkommen mit Teheran erzielt worden. Die US-Blockade iranischer Häfen bleibe indes in Kraft, betonte der US-Präsident. Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio vor Journalisten im Weißen Haus gesagt, der US-Einsatz in der Straße von Hormus sei nicht Teil des ursprünglichen Krieges gegen den Iran. „Das ist kein offensiver Einsatz, das ist ein defensiver Einsatz“, sagte er. „Es wird nicht geschossen, außer wenn zuerst auf uns geschossen wird.“ (afp)

Irans Außenminister trifft Amtskollegen in China

Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat inmitten der Spannungen mit den USA seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi getroffen. Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, tauschten sie sich in der Hauptstadt Peking aus. Staatliche iranische Medien bestätigten die Zusammenkunft. Worüber die Minister sprachen, wurde zunächst nicht bekannt. Der von den USA und Israel Ende Februar begonnene Irankrieg, in dem aktuell eine Waffenruhe gilt, dürfte jedoch ein zentrales Thema gewesen sein.

China und Iran sind wirtschaftlich enge Partner, das Land gilt unter anderem als der größte Abnehmer iranischen Öls. Peking hat das Vorgehen der USA gegen Iran bereits mehrfach kritisiert. Wang und Araghtschi trafen sich gut eine Woche vor einer geplanten China-Reise von US-Präsident Donald Trump. Washington hat den Besuch angekündigt, Peking bestätigte die Visite bislang nicht. (dpa)

Zusammenstöße zwischen Hisbollah und Israel dauern an

Die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Angaben „mehrere Raketen“ auf israelische Soldaten im Süden des Libanons abgefeuert. Das teilte das israelische Militär am späten Dienstagabend mit. Verletzte wurden nicht gemeldet. Das Militär erklärte zudem, es habe Drohnen und weitere Geschosse, die von der Hisbollah abgefeuert worden seien, abgefangen, bevor sie israelisches Gebiet erreicht hätten. Die Hisbollah begann kurz nach Beginn des Irankriegs mit Angriffen auf Israel. Israel reagierte mit Luftangriffen und startete eine Bodenoffensive im Süden des Libanons. Hunderttausende Menschen wurden entlang der Grenze vertrieben. Die Angriffe dauern trotz einer seit dem 17. April geltenden Waffenruhe an. (ap)

USA legen neuen UN-Entwurf gegen Iran vor

Diplomaten ‌zufolge strebt Washington eine Abstimmung Anfang kommender Woche an. Die chinesische UN-Vertretung teilte mit, sie prüfe den Text derzeit. Ein früherer, von Bahrain eingebrachter und von ⁠den USA unterstützter Resolutionsentwurf war im vergangenen Monat am Veto Chinas und Russlands gescheitert. Man habe den Text nun leicht angepasst, erklärte Rubio. Er wisse jedoch nicht, ob dies ein ‌erneutes Veto verhindern ‌werde. Die freie Passage durch die Meerenge liege zudem ⁠im wirtschaftlichen Interesse Pekings und Moskaus, da eine Sperrung weltweit die Wirtschaft ins Chaos stürzen würde. (rtr)

Entspannung in Nahost treibt südkoreanischen Börsenindex

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist im Zuge der jüngsten Anzeichen einer Deeskalation im Irankrieg auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Eine Stunde nach Handelsstart stieg der Index um 5,6 Prozent und durchbrach erstmals die Marke von 7.000 Punkten. Wegen der starken Kursbewegung setzte die Börse in Seoul den Handel für fünf Minuten aus. Die japanische Börse bleibt heute wegen eines Feiertags geschlossen. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor angekündigt, es habe „große Fortschritte“ für ein „umfassendes und abschließendes“ Abkommen zwischen Washington und Teheran gegeben. (dpa)

Iran kündigt Mechanismus für Transit durch Straße von Hormus an

Iran will sich mit Hilfe eines neuen Genehmigungsverfahrens die Kontrolle über die von ihm blockierte Straße von Hormus sichern. Laut iranischen Staatsmedien sollen Betreiber von Schiffen, die durch die Meerenge fahren sollen, eine E-Mail mit Regeln und Vorschriften für die Durchfahrt erhalten. Für den Transit benötigten die Schiffe dann die Erlaubnis einer iranischen Behörde (Persian Gulf Strait Authority) und müssten den Vorgaben folgen, berichtete der staatliche Sender Press TV. Unklar blieb zunächst, wie die Regeln aussehen und wie der Iran auf Verstöße reagieren könnte. Laut Press TV ist der Mechanismus in der Straße von Hormus bereits in Betrieb.

Die iranischen Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – hatten am Dienstag Schiffe davor gewarnt, die Meerenge über nicht genehmigte Routen zu passieren, sonst werde eine „entschlossene Reaktion“ darauf folgen. Die einzige sichere Route sei die von Iran zuvor angekündigte, berichtete die von den Revolutionsgarden als Sprachrohr genutzte Nachrichtenagentur Fars. Die Persian Gulf Strait Authority wurde von Iran eingerichtet, um den Schiffsverkehr in der Meerenge zu überwachen und zu regeln. Die für die Weltwirtschaft und insbesondere den Transport von Rohöl und Flüssiggas bedeutende Straße von Hormus ist für Handelsschiffe derzeit weitestgehend blockiert. (dpa)

Rubio und Lawrow sprechen über Kriege in der Ukraine und im Iran

US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Kollege Sergei Lawrow haben nach Angaben aus Washington in einem Telefonat über die Kriege in der Ukraine und in Iran gesprochen. Außerdem seien die „Beziehungen zwischen den USA und Russland“ Thema gewesen, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, am Dienstag (Ortszeit). Das Telefonat habe auf Wunsch Lawrows hin stattgefunden. (afp)

Rubio spielt Streit zwischen Trump und Papst Leo XIV. herunter

US-Außenminister Marco Rubio hat den Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Papst Leo XIV. vor seinem Besuch im Vatikan heruntergespielt. Rubio sagte am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus, Trumps jüngste Kritik am ersten amerikanischen Papst sei in dessen Ablehnung begründet, dass Iran möglicherweise eine Atomwaffe erlange, die gegen Millionen von Katholiken und anderen Christen weltweit eingesetzt werden könnte. (ap)

USA hoffen auf klare Worte Chinas zur Straße von Hormus

Während sich Irans Außenminister Abbas Araghtschi auf seinen Besuch in China am Mittwoch vorbereitet, hoffen die USA auf deutliche Worte zur Straße von Hormus. US-Außenminister Marco Rubio sagte am Dienstag (Ortszeit) während eines Pressebriefings, er hoffe, dass chinesische Vertreter gegenüber Araghtschi die Notwendigkeit bekräftigen, dass Iran seine Blockade der wichtigen Wasserstraße lockert. „Ich hoffe, die Chinesen sagen ihm, was ihm gesagt werden muss“, sagte Rubio. „Und zwar, dass das, was ihr in der Meerenge tut, dazu führt, dass ihr weltweit isoliert werdet. Ihr seid hier die Bösen.“

Der Außenminister argumentierte weiter, dass China stärker als die USA unter Irans Vorgehen in der Meerenge leide, da die Weltmacht eine exportorientierte Wirtschaft sei, die auf Lieferungen durch die Straße von Hormus angewiesen sei. „Es liegt im Interesse Chinas, dass der Iran aufhört, die Meerenge zu blockieren“, fügte er hinzu. Auf die Frage nach der internationalen Bereitschaft, die US-Bemühungen zur Wiederöffnung der Meerenge zu unterstützen, sagte Rubio, es habe nicht an Interesse gemangelt, aber nur wenige könnten die notwendigen Mittel und Ressourcen bereitstellen. „Die Fähigkeiten sind das Problem. Viele Länder würden gern etwas dagegen tun. Aber sie haben keine Marine, richtig? Oder sie kommen nicht rechtzeitig dorthin“, sagte er. Er betonte, die Hauptverantwortung liege bei den USA. Das sei ein Dienst an der Welt, denn es seien ihre Schiffe, die feststecken. (ap)

Syrien gibt Zerschlagung von Hisbollah nahestehender Zelle bekannt

Das syrische Innenministerium hat eigenen Angaben zufolge eine mit der proiranischen Hisbollah-Miliz in Verbindung stehende Zelle zerschlagen, die Attentate auf Regierungsvertreter vorbereitet haben soll. Syrische Sicherheitskräfte hätten „eine terroristische Verschwörung vereitelt, die hochrangige syrische Amtsträger“ zum Ziel hatte, erklärte das Ministerium am Dienstag. „Koordinierte Sicherheitseinsätze“ in der Umgebung von Damaskus sowie in den Provinzen Aleppo, Homs, Tartus und Latakia hätten „die Zerschlagung einer der Hisbollah nahestehenden Zelle ermöglicht, deren Mitglieder nach einer Spezialausbildung im Libanon illegal nach Syrien eingereist waren“, hieß es weiter.

Die Zelle sei bereit gewesen, „Attentate auf hochrangige Regierungsvertreter“ zu verüben. Das Ministerium veröffentlichte Fotos von elf Festgenommenen, ohne ihre Nationalität anzugeben. Die von Iran unterstützte Hisbollah wies die Anschuldigungen zurück. Die schiitische Miliz erklärte, sie habe „keinerlei Präsenz auf syrischem Gebiet“ und unternehme dort „keinerlei Aktivitäten“. Der 2024 gestürzte syrische Präsident Baschar al-Assad hatte gute Beziehungen zur Hisbollah im Libanon unterhalten. Die Miliz hatte ihn während des Bürgerkriegs unterstützt. Die islamistische Regierung, die auf Assad folgte, steht der Hisbollah eher feindselig gegenüber. (ap)

Rubio: US-Militäroperation gegen Iran abgeschlossen

US-Außenminister Marco Rubio sieht die Ende Februar gestartete Militäroperation gegen Iran bereits als abgeschlossen an. Sämtliche Ziele der Mission „Epischer Zorn“ seien mit Erfolg erreicht worden, sagte Rubio am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Zugleich vermied er die Aussage, dass der Konflikt als solcher beendet sei oder nicht wieder aufflammen könne. „Wir wünschen uns keine weitere Eskalation“, sagte Rubio. „Wir würden den Weg des Friedens bevorzugen.“ Damit dies geschehe, müsse Iran aber den Forderungen von Präsident Donald Trump zu seinem Atomprogramm zustimmen und die Straße von Hormus wieder öffnen. (ap)

Israel: Liefern Deutschland Kerosin

Im Zuge der Energiekrise liefert Israel eigenen Angaben zufolge Kerosin nach Deutschland. Dies geschehe auf Anfrage des deutschen Energieministeriums und wegen der „Krise in der Straße von Hormus“, teilten das israelische Außenministerium und das israelische Energieministerium am Abend mit. Außenminister Gideon Saar habe bei seinem heutigen Besuch in Berlin die deutsche Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) über den Schritt informiert, hieß es in einer Erklärung. Vonseiten der Bundesregierung gab es für die Angaben zunächst keine Bestätigung.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte jüngst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass Kerosinmangel für Deutschland kein Thema sei. Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen können. Im April hatte sich auch der Nationale Sicherheitsrat mit der Energiekrise infolge des Iranriegs befasst. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, die Vorräte an Kerosin seien als „für eine absehbare Zeit“ ausreichend erachtet worden. Man sei sich allerdings der „angespannten Situation“ bewusst und werde die Lage weiter intensiv beobachten. Mit dem Irankrieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, Experten warnen vor Engpässen im Sommer für Deutschland. (dpa)

USA legen UN-Resolution vor: Iran soll Angriffe stoppen

Zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus haben die USA gemeinsam mit verbündeten Golfstaaten eine UN-Resolution entworfen. Darin fordern die Parteien Iran dazu auf, von weiteren gewaltsamen Eskalationen in der Meerenge abzusehen, wie US-Außenminister Marco Rubio mitteilte. Teheran solle aufhören, Schiffe anzugreifen, die Meerenge zu verminen und Mautgebühren für eine Durchfahrt zu erheben, heißt es demnach in der Resolution. An dem Entwurf seien Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Katar beteiligt gewesen.

„Die Islamische Republik Iran hält die Weltwirtschaft weiterhin als Geisel“, sagte Rubio in der Mitteilung. Um eine sichere Schiffsdurchfahrt wieder zu ermöglichen, solle Teheran die Anzahl und die Standorte der verlegten Seeminen offenlegen und helfen, diese zu beseitigen. Zudem solle ein humanitärer Korridor eingerichtet werden. Über die Resolution solle in den kommenden Tagen abgestimmt werden. Bereits am Montag waren Pläne für eine entsprechende Resolution bekanntgeworden. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, sagte auf die Frage, ob man Opposition in dem mächtigsten UN-Gremium erwarte: „Wir können uns niemanden vorstellen, der der Tatsache widerspricht, dass man internationale Wasserwege nicht verminen und keine Zölle erheben darf.“ Der Unterschied zu einer vorangegangenen und am Veto von China und Russland gescheiterten Resolution sei, dass nun eine Waffenruhe herrsche und man nicht mehr in einem „heißen Konflikt“ stehe. Waltz ließ offen, wie die Forderungen durchgesetzt werden sollen. (dpa)

USA: Zehn Seeleute der Handelsmarine im Konflikt um Straße von Hormus getötet

‌Mindestens zehn Seeleute auf ‌zivilen Frachtern sind nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio im Konflikt um die Straße von Hormus getötet worden. Die Besatzungen der Schiffe seien isoliert und verwundbar gewesen und hätten gehungert, erklärte er am Dienstag im Weißen Haus, ohne weitere ‌Details zu nennen. Die USA würden ihre militärischen Mittel einsetzen, um die Freiheit der Schifffahrt in der vom Iran blockierten wichtigen Wasserstraße zu verteidigen. „Wir reagieren nur, wenn wir zuerst angegriffen werden“, sagte der Außenminister. Die USA stünden mit mehreren Schiffen in Kontakt, damit diese die Meerenge verlassen könnten. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge warten Hunderte Schiffe auf die Durchfahrt. Vor ‌dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar passierten täglich etwa 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung ⁠die Straße von Hormus.

Es sei an der Zeit, dass die Regierung in Teheran die Realität akzeptiere, forderte Rubio. Die US-Gesandten Steve Witkoff und ‌Jared Kushner ‌suchten nach einer diplomatischen Lösung. Diese ⁠müsse nicht nur die Urananreicherung berücksichtigen, sondern auch klären, was mit nuklearem Material geschehe, das Iran noch „irgendwo tief vergraben“ ‌habe und auf das er jederzeit zugreifen könne. (rtr)

Irans Militär dementiert jegliche Angriffe auf Emirate

Irans Militär hat jegliche neue Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate dementiert. Die Streitkräfte der Islamischen Republik hätten „in den vergangenen Tagen keine Raketen- oder Drohnenangriffe gegen die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeführt“, erklärte die Kommandozentrale der iranischen Armee, Chatam al-Anbija, am Dienstag. Zugleich warnte Teheran im Fall von Angriffen auf iranische Inseln, Häfen und Küsten von emiratischem Staatsgebiet aus vor einer „entschlossenen Antwort“.

Die Emirate hatten am Dienstag trotz der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe erneuten Beschuss aus Iran gemeldet. Demnach fing die Luftverteidigung den zweiten Tag in Folge aus Iran abgefeuerte Raketen und Drohnen ab. Der Bericht des Verteidigungsministeriums der Emirate werde „kategorisch zurückgewiesen“, erklärte die iranische Kommandozentrale. Dieser sei „völlig unbegründet“. „Wäre ein solcher Angriff erfolgt, hätten wir dies unmissverständlich und klar verkündet“, hieß es. (afp)

Israels Luftwaffenchef: Verlegen bei Bedarf gesamte Luftwaffe in Richtung Osten

Israel ist nach den Worten seines neuen Luftwaffenchefs Omer Tischler im Falle einer fortgesetzten Bedrohung durch Iran zum Einsatz seiner gesamten Kampfflugzeugflotte bereit. „Wir beobachten die Entwicklungen in Iran genau und sind bereit, die gesamte Luftwaffe bei Bedarf nach Osten zu verlegen“, sagte Tischler bei der Übernahme des Postens von seinem Vorgänger Tomer Bar am Dienstag.

Israels Luftwaffe werde „weiterhin entschlossen, kraftvoll und verantwortungsbewusst gegen Bedrohungen in jedem Bereich, in jeder Phase und gegen jeden Feind vorgehen“, betonte er. Bei derselben Zeremonie sagte Israels Armeechef Ejal Samir, das Land befinde sich weiterhin „an allen Fronten in höchster Alarmbereitschaft“. Die Streitkräfte des Landes seien „bereit, auf jeden Versuch, Israel zu schaden, kraftvoll zu reagieren“. (afp)

Wadephul: Iran muss „Politik der Brandstiftung“ beenden

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat Iran aufgefordert, seine „Politik der Brandstiftung“ zu beenden. „Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben“, sagte Wadephul am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar in Berlin. „Und diese Sicherheitsinteressen teilen Deutschland und Israel vollständig. Es wird jeden Tag dringlicher, dass Iran das Angebot zu Verhandlungen jetzt annimmt“, sagte der Außenminister. „Wir fordern Iran auf, seine Karten jetzt nicht zu überreizen.“ (afp)