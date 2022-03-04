Война в Украине : Киев продолжает отбивать атаки

Российские войска продолжают приближаться к столице Украины. Бои идут в окрестностях Киева. Ракетный удар остановил работу телевышки.

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Київ taz | На второй день после пребывания в Киеве появляются определенные привычки. Открывая глаза утром, сразу же брать телефон и связываться с друзьями и близкими, чтобы узнать, как они провели ночь. Затем обязательно проверяешь все новостные Telegram-каналы и сайты. Когда примерно сориентировался в обстановке вокруг, с облегчением выдыхаешь, потому что Киев продолжает крепко держать оборону.

знакомая нашего автора „Я в бомбоубежище уже хочу как на работу“

Несмотря на то, что люди продолжают покидать Киев, а бои уже идут в окрестностях города, паники все еще нет. „Я в бомбоубежище уже хочу как на работу“, – говорит одна знакомая. А одна из лучших журналиток-расследовательниц Украины Кристина Бердинских из журнала „Новое время“ и вовсе написала недавно: „В прошлое воскресенье я ужинала в дорогом ресторане восточной кухни и ела пельмени с креветками, а сейчас у меня на ужин вермишель быстрого приготовления и сплю я в метро“.

Действительно, в военное время быстро привыкаешь к простым вещам. Так как в супермаркетах осталось очень мало продуктов питания, берешь с полок просто то, что есть. Если раньше можно было выбирать среди 25 видов вермишели, то сейчас хватаешь ту, которую найдешь. Вчера пришлось купить воду с газом, потому что другой не было. Теперь чай и кофе из такой воды. И суп, кстати, тоже. Невероятно, но оказывается нет никакой разницы!

В мясном отделе выложили несколько кусков свежего мяса, а также несколько килограммов замороженного. Продавщица говорит: „Берите все, что есть. Запасы замороженного тоже скоро закончатся. Когда будут новые – неизвестно“. Во время этого разговора приходит сообщение о возможности авиаудара. Все те несколько сотен человек, которые стояли в очереди за хлебом, незамедлительно должны пройти в укрытие.

Сотрудники магазина всех ведут на склад. Люди становятся плотно-плотно друг к другу, чтобы все поместились. Никто не паникует, только огромная злость. „Чтоб этот Путин и Лукашенко горели в аду! Как же они уже надоели! Не дают жить украинцам“, – говорит в толпе одна бабуля, которой, наверное, лет 75.

Шкаф ставим к окну, а кровать на коридору

Вернувшись из магазина, получаешь новость: министерство обороны России хочет нанести удары в Киеве по СБУ и информационному центру, якобы, чтобы Украина перестала распространять пропаганду. Сначала думаешь, что за бред? А потом, когда это сообщение заканчивается предупреждением, что люди, которые живут рядом с этими объектами, срочно должны покинуть свои дома, начинаешь нервничать. Прошел час после этого сообщения, ничего не произошло.

А потом я выглядываю в окно на кухне и вижу, как на моих глазах происходит два взрыва возле телевышки в центре Киева. Она далеко от моего дома, но я ее отлично вижу. Все вокруг в черном дыму, но я пытаюсь понять, стоит ли еще башня или ее полностью сбили. Параллельно в голове проносятся мысли о телебашне на Alexanderplatz, которая также видна из окна моей берлинской квартиры.

В момент, когда происходит взрыв, сразу же перестают вещать телеканалы. Через несколько часов приходит сообщение, что во время этой атаки погибло 5 человек и еще 5 получили ранения. Погибшими оказались случайные прохожие, которые находились в парке Бабьего Яра, возле которого расположена телевышка.

С наступлением вечера принимаем радикальное решение. Блокируем окна во всей квартире. В спальне ставим шкаф к окну, а кровать передвигаем ближе к коридору. Окна на балконе закрываем толстой фанерой.

Все эти средства вряд ли спасут от прямого попадания ракеты в дом или от мощной взрывной волны, но хотя бы так создается малейшая иллюзия защищенности. При этом вторую ночь планируем спать в коридоре. Оказывается, и такое возможно в наше время. В этих обстоятельствах все люди равны, будь ты академик, политик, активист или просто рабочий. Сейчас все одинаково находятся в опасности.

Пригороды Киева превращаются в руины

Ближе к полуночи со стороны северо-запада Киева начинает громыхать бой, а на горизонте видно зарево от взрывов. С утра станет известно, что это украинские военные разбили очередную колонну российской техники, которая шла на Киев. Пригороды столицы Украины – Ирпень, Буча, Гостомель – некогда элитные маленькие города вблизи Киева сейчас превращаются в руины.

Члены территориальной обороны, которые обороняются на этом направлении, уверяют, что это одно из главных направлений, по которому Кремль будет наступать на Киев. Действительно, еще несколько дней назад были опубликованы снимки со спутника, где видно 60-километровая колонна техники, движущаяся по ключевым трассам из Беларуси.

Также 2 марта появились новости о том, что якобы экс-президент Украины Виктор Янукович, которого украинцы свергли в результате Евромайдана 2014 года, сейчас в Минске и якобы Кремль видит в нем президента Украины после того, как будет захвачена власть. Конечно, для всех украинцев это звучит как горькая шутка. Сложно найти более ненавидимого украинского политика, ведь именно его винят во всех тех бедах, с которыми сталкиваются украинцы в последние 8 лет.

Несмотря на то, что с каждым днем бои все ближе приближаются к Киеву, а наступление на юге и востоке Украины продвигается вглубь страны, людей, которые записываются в территориальную оборону, становится все больше и больше. Люди здесь убеждены, что Киев станет для Путина его личным Сталинградом.