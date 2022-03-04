Война в Украине : Пустота Киева

Почти нет хлеба и лекарств, за то везде очереди и ночи в подвалах и бункерах. Впечатления от мегаполиса в условиях чрезвычайного положения.

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Київ taz | Утро понедельника в Киеве. Обычно в такой день город просыпается рано, люди спешат на работу, на дорогах пробки, в метро шумно, торговцы открывают свои лавки, а в булочных свежий хлеб. Так сегодня должен был бы начинать новую неделю этот многомиллионный город в центре Европы. Должен был бы. Если бы не война, которая началась 5 дней назад.

Сегодня никто не спешит никуда. Всегда оживленные проспекты пусты, а общественный транспорт отдан на потребности военных, которые ночью отбивали очередную атаку российских войск на столицу Украины. Из метро выходят люди, которые провели еще одну ночь на платформах станций, укрываясь от бомбардировок города.

Большинство магазинов закрыто, в кафе больше не продают утренний кофе. Единственное оживление можно увидеть только возле немногочисленных супермаркетов, где все еще продаются продукты. Очереди тянутся на сотни метров извилистой змейкой. Больше всего люди стремятся купить хлеб и питьевую воду.

„Иду на охоту“, – говорит кому-то по телефону женщина, которая только что заняла очередь в магазин. Полки супермаркетов, действительно, опустели. Выбор для „охоты“ невелик. Еще можно купить подсолнечное масло, консервы, овощи, если повезет, то еще и какие-то молочные продукты или полуфабрикаты. Совсем нет шансов найти мясо, муку, крупы или макароны.

В одном из продуктовых супермаркетов только в единственном отделе очередь – в пекарне. На полках не осталось совсем никаких хлебобулочных изделий. Но люди ждут, что с минуты на минуту должен выйти пекарь и вынести румяный хлеб, который он только что достал из печи.

Эпидемия „русского вируса“

Андрей, 36, из Киева, на своей странице Facebook „Все думали, что мы разделены на две половины – проевропейскую и пророссийскую часть. Но спасибо России, мы сейчас едины как никогда!“

Украина сейчас, пожалуй, единственная страна, в которой забыли о пандемии коронавируса. Тест-центры работают в ограниченном режиме, мало, кто также спешит сейчас сделать прививку. О маске тоже не успевают подумать, когда срочно бегут в бомбоубежище, где сидят близко-близко друг у другу, чтобы поместилось как можно больше людей. „Да какая маска? Тут бы не умереть от „русского вируса““, – с иронией говорит одна из женщин, которая со своим ребенком, пытается сесть в поезд до Львова и уехать подальше от Киева.

Не так беспокоит коронавирус и тех людей, которые массово ночуют в укрытиях. Для этого ночью используют платформы и вагоны киевского метро, подземные паркинги и подвалы многоэтажных домов.

Большие очереди также можно увидеть в аптеки. Люди прежде всего стремятся купить препараты для оказания первой медицинской помощи: бинты, антисептики и успокоительное. Но этого всего нет. „Обезболивающих, перевязочных средств и препаратов от головной боли нет в наличии и неизвестно когда появятся!“ – строго и со вздохом говорит аптекарь, который явно повторяет эту фразу каждому покупателю.

Но одна покупательница не хочет отступать. „Скажите, а боярышник есть?“ – спрашивает она об успокоительной настойке, которую иногда также употребляют вместо алкоголя. „Это в России боярышник! А у нас это называется глод!“, отвечает аптекарь и добавляет: „Боярышника нет! А вот глод есть!“.

Тревожная сирена и авианалет

Многие киевляне установили на телефоны приложение от Киевской городской администрации, которая оповещает об объявлении тревоги из-за возможном авианалете. Татьяну такое сообщение застало в магазине. Она быстро идет к кассе с товарами, которые успела взять, чтобы скорее вернуться в укрытие.

„Надо спешить. Не успела еще взять масло, но это уже завтра“, – коротко говорит девушка. В период с 17:00 до 23:00 шесть раз приходит оповещение о возможном ракетном ударе и звучит тревожная сирена. Для многих жителей Киева это уже четвертая ночь подряд в бомбоубежище.

Не в каждом жилом доме подвалы находятся в том состоянии, что в них может поместиться много людей или можно провести ночь. Однако соседи поддерживают друг друга, самостоятельно несут мебель, на которой можно сидеть или лежать, приносят пледы и одеяла в подвал. Те, кто все же решает остаться в своей квартире, кладут матрасы в коридорах или в ванной комнате – там, где нет окон и в случае попадания ракеты в дом, будет безопаснее всего.

С наступлением темноты свет в квартирах люди не включают, пользуются фонариками или свечами. Так увеличиваются шансы, что ракеты и бомбы не попадут в дом.

„Я очень испугалась, когда в полной темноте увидела из окна, что кто-то на крыше соседнего дома ходит с фонариком“, – говорит Олеся. „Потом я поняла, что это соседи проверяют, не были ли нанесены метки, которые оставляют диверсанты, чтобы их потом использовать как мишень для нанесения авиаударов“, – пояснят женщина. Действительно, на многих домах в разных городах Украины были выявлены такие метки. Власти просят людей их закрашивать или засыпать землей.

„Мы едины как никогда“

Несмотря на такую тяжелую ситуацию, дух украинцев не падает. Не только друзья и родственники поддерживают друг друга, но и просто незнакомые люди. Делятся информацией, подсказывают, например, где можно найти продукты или в каком банкомате еще можно снять наличные.

„Все думали, что мы разделены на две половины – проевропейскую и пророссийскую часть. Но спасибо России, мы сейчас едины как никогда! Люди и с запада, и с востока Украины единодушно уже пятый день противостоят наибольшей армии мира.

Простые безоружные люди останавливают танки и гонят оккупантов прочь даже в тех городах, которые традиционно считались пророссийскими. Мы обязательно победим!“ – эмоционально написал на своей странице Facebook 36-летний Андрей, родом из Харькова, но который сейчас живет в Киеве. И такие высказывания звучат на каждом шагу от людей разных возрастов и разного происхождения.

„Вы видели, как нас поддерживает весь цивилизованный мир? Мы просто не можем проиграть в этой войне!“ – с улыбкой говорит пожилой мужчина, а потом гордо сообщает, что его сын и внук вступили в ряды территориальной обороны Киева. „Русским никогда не взять Киев.

Мы боремся не просто за свою жизнь, а за свое существование как нации. Мы будем биться до последнего вздоха за нашу землю и за будущее нашей страны“, – добавляет он. По словам президента Украины Володимира Зеленского, именно захват Киева является ключевой целью Кремля.

В ряды территориальной обороны также стоят очереди на вступление. Желающих настолько много, что людям просто отказывают. „Я простоял два часа, чтобы записаться, а мне ответили, что уже нет мест. Представляете! У меня есть машина и форма, а мне сказали, что позвонят через пару дней, если появятся новые места“, – с сожалением рассказывает Виталий, который хотел бы защищать район, в котором живет.

Перспектива вступление в ЕС

На пятый день полномасштабной войны России против Украины президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Брюссель хочет видеть Украину в составе ЕС. Эту новость украинцы восприняли с радостью, а президент Зеленский в этот же день отправил заявку на вступление. „Мы это заслужили, мы сейчас защищаем не только себя, но и всю Европу. Наверное, Украина будет первой страной, которая в прямом смысле завоевывает право на членство в Европейском Союзе“, – считает киевлянка Ольга.

Несмотря на то, что никаких конкретных сроков названо не было, все же в Киеве считают, что это было бы справедливым решением. Тем не менее, в завершение пятого дня российского вторжения эта долгожданная новость отошла на второй план, ведь обстрелы крупнейших городом Украины становятся только интенсивнее, а количество жертв среди мирного населения с каждым днем увеличивается.