Jetzt in der Verlosung Tickets für „Cœur de Pirate“ in Köln und Berlin zu gewinnen

Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten gehört Béatrice Martin, besser bekannt als Cœur de Pirate, zu den prägendsten Stimmen der frankokanadischen Popmusik. Ihre Karriere begann fast beiläufig, mit ein paar Songs auf MySpace – intime Skizzen, die eher wie geheime Tagebucheinträge wirkten als wie ein Debüt. Doch ihr unverwechselbares Timbre, diese Mischung aus melancholischer Klarheit und jugendlichem Trotz, verbreitete sich rasch über Québec hinaus: innerhalb weniger Monate war Martin ein internationaler Name, ihr erstes Album stieg in die Charts, in Europa wie in Nordamerika.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Coeur Köln“ oder „Coeur Berlin“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 02.11.2026 um 10:00 Uhr.

Dass hinter dieser frühen Leichtigkeit ein Kampf stand – gegen Panikattacken, Erwartungen, innere Widerstände –, hat Martin später offen erzählt. Ihre Songs wirken seit jeher wie verschlüsselte Selbstdiagnosen, in denen Hoffnung, Verletzlichkeit und Trotz eng beieinanderliegen. Die Musikerin, die als Kind am Konservatorium Klavier spielte, die Soundtracks komponierte, Ausflüge in rein instrumentale Musik wagte und ihr Leben wiederholt neu sortieren musste, hat sich angewöhnt, das Private nicht zu verstecken, sondern in Kunst zu verwandeln.

Wenn sie nun mit „En cavale“ zurückkehrt, wirkt vieles wie ein Neubeginn und gleichzeitig wie eine Rückbesinnung auf das, was sie berühmt gemacht hat. Auf der Bühne verbindet sie die fragile Intimität ihrer frühen Stücke mit einem selbstbewussten, fast leuchtenden Pop, der größer, klarer, körperlicher geworden ist. Die neuen Konzerte sind sorgfältig inszenierte Reisen durch Stimmungen und musikalische Kapitel: ein Wechselspiel aus leisen Momenten am Klavier und kraftvollen Passagen, in denen Martin tanzend die Bühne erobert. Eine Einladung, sich für anderthalb Stunden mitreißen zu lassen von Klang, Gesten, Licht. Ein seltenes, umso dringlicheres Versprechen eines Abends, den man nicht so schnell vergisst.

🐾 Die taz verlost jeweils 1x2 Freikarten für die Shows in Köln (05.11.2026, Kantine) und in Berlin (06.11.2026, Columbia Theater).

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