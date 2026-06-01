taz Talk über die Wahlen in Israel Machtwechsel in Sicht?

Spätestens im Oktober wird in Israel gewählt. Die Voraussetzungen sind denkbar kompliziert: Das Land führt seit dem Angriff militanter Palästinenser am 7. Oktober 2023 Krieg an mehreren Fronten.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do. 18.06.2026, 19 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Die Gesellschaft ist so gespalten wie wohl noch nie, anhand verschiedener Bruchlinien: Säkular gegen Religiös, Liberal gegen Konservativ, Palästinensisch gegen Jüdisch. Und die Opposition ist, so Beobachter, in vielen Punkten kaum von den Regierenden zu unterscheiden.

Welche politischen Kräfte profitieren von der angespannten Lage im Nahen Osten? Welche Themen bestimmen den Wahlkampf? Wer ist überhaupt die Opposition – und welche Chancen hat sie? Welche Rolle spielen die arabischen Parteien – werden sie vielleicht sogar die Königsmacher?

Darüber diskutieren:

🐾 Aida Touma-Sliman, geboren in Nazareth, seit 2015 Mitglied der Knesset für die linke Partei Hadash/Aljabha, ehemalige Leiterin des Komitees für den Status von Frauen und Geschlechtergerechtigkeit.

🐾 Gil Shohat, geboren als Sohn israelischer Eltern in Bonn, Leiter des Länderbüros Israel der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

🐾 Luise Amtsberg, Mitglied des Bundestags, Berichterstatterin für Nahost für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und ehemalige Beauftragte für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe.

🐾 Lisa Schneider moderiert diese Veranstaltung, sie ist Redakteurin für Westasien und Nordafrika der taz.

Dieser taz Talk wird gefördert von der Rosa Luxemburg Stiftung.

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