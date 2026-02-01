taz Talk und Han Sens Asientalk : Von Marcos zu Marcos
Lesung und anschließende Diskussion zu den Philippinen – ein Blick auf die Rolle von Familiendynastien, Politik und Gesellschaft der letzten 40 Jahre.
Vor 40 Jahren, am 25. Februar 1986, floh der langjährige philippinische Diktator Ferdinand Marcos ins Exil. Eine Kombination aus einem von der katholischen Kirche befeuerten friedlichem Volksaufstand, einer Militärrebellion sowie US-Krisenmanagement beendeten die Herrschaft des korrupten Marcos-Clans. Der hatte viele Jahre mit Hilfe des Kriegsrechts geherrscht und dabei massiv die Menschenrechte verletzt.
Doch 36 Jahre nach dem Sturz wählte die Bevölkerung im Mai 2022 ausgerechnet den ältesten Sohn des Diktators zum neuen Präsidenten. Der löste seinerseits Rodrigo Duterte ab, bei dessen Krieg gegen die Drogen tausende Menschen extralegal hingerichtet wurden und der deshalb vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt ist.
Und jetzt hat ausgerechnet dessen Tochter, die derzeitige Vizepräsidentin Sara Duterte beste Chancen, Marcos Jr. bei der nächsten Wahl 2028 ins Präsidentenamt zu folgen. Schon der Sohn von Corazon Aquino, die dem Diktator Marcos vor 40 Jahren folgte, war noch von 2010 bis 2016 Staatspräsident gewesen.
Warum sind Familiendynastien in den Philippinen bis heute so mächtig? Was begünstigt die Konzentration politischer und wirtschaftlicher Macht in einer kleinen Elite? Welche Spuren haben Kleptokratie und Korruption in Politik und Gesellschaft hinterlassen?
Wie wirken sich die millionenfache Migration sowie die Weltmarktintegration ganzer Wirtschaftszweige auf die Menschen aus? Welche Erfolge konnten trotz widriger Umstände progressive Kräfte erringen? Welchen Repressionen sind sie ausgesetzt? Wie wirkt sich die geostrategische Lange des Landes aus?
Lesung und Diskussion mit:
🐾 Rainer Werning ist Publizist und Politikwissenschaftler. Nach zahlreichen Publikationen zu den Philippinen ist er Co-Herausgeber „Von Marcos zu Marcos“.
🐾 Jörg Schwieger ist Theologe und früherer Geschäftsführer der Aktionsgruppe Philippinen und des Philippinenbüros. Zudem ist er Vorstandsvorsitzender der Stiftung Asienhaus und Co-Herausgeber „Von Marcos zu Marcos“.
🐾 Analie Gepulani Neiteler ist Freie Journalistin und Südostasienwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Politik und Gesellschaft.
🐾 Sven Hansen ist Asienredakteur der taz. Er moderiert diesen Talk und ist Kurator der Han Sens Asientalks.
