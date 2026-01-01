taz Wahl Talk Baden-Württemberg : Cem Özdemir … schafft es?
taz Wahl Talk zur Landtagswahl in Baden-Württemberg: Stimmen der taz-ReporterInnen aus dem Ländle und aus dem taz-Redaktionshaus in Berlin.
Die erste Landtagswahl in diesem Jahr: In Baden-Württemberg wird darüber abgestimmt, ob Cem Özdemir für die Grünen Nachfolger seines populären Parteifreunds Winfried Kretschmann werden kann … oder von einem CDU-Kandidaten wie Martin Hagel abgelöst wird.
Wann: So., 08.03.2026, 19 Uhr
Wo: https://www.youtube.com/live/haOwJ4QC-mc?si=Z6V2zHs2n3AcyXAb
Publikumsfragen: taztalk@taz.de
Wie reagieren die Wählenden auf die drohende Deindustrialisierung ihres Bundeslandes? Wird die Politik der Grünen zwischen Mannheim und Konstanz belohnt - nicht links, sondern ökologisch auf Klimatransformation geeicht? Und: Wie wird die Linkspartei abschneiden - gelangt sie erstmals in den Stuttgarter Landtag, könnte sie gar stärker als die SPD werden?
Beim taz Wahlabend kommen ab 19 Uhr - im Wissen um die ersten Prognosen und Hochrechnungen - taz-Analyst*innen und -Reporter*innen live aus dem Ländle und aus der Redaktionszentrale in Berlin zu Wort.
Moderation: Jan Feddersen, taz-Redakteur.
Anregungen und Fragen nehmen wir mit Freuden entgegen über taztalk@taz.de.
