Im Gespräch mit Thomas Stölting Franco muss vergessen werden

Der Spanische Bürgerkrieg und seine Folgen, die bis heute währen: Thomas Stölting stellt seine Analyse teils misslungener Erinnerungskultur vor.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt der Schlacht um Guadalajara
Der spanische Bürgerkrieg, seine Ursachen und die damit verbundene Erinnerungskultur Foto: Bundesarchiv | H.G. von Studnitz, CC BY-SA 3.0

Der Spanische Bürgerkrieg und das Erinnern: Thomas Stöltings im Mandelbaum-Verlag erschienener Essay über Gewalt, Erinnerung und historische Verantwortung handelt vom Spanischen Bürgerkrieg, seinen Ursachen, seinem Verlauf und wie er bis heute (nicht) erinnert wird.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Di., 24.02.2026, 19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Es wird deutlich, wie sehr Hitler-Deutschland diesen Bürgerkrieg erst ermöglichte. Ein besonderes Augenmerk widmet er exemplarisch der Gewaltgeschichte der kanarischen Insel La Palma. Bewusst richtet der Autor den Blick auf die Triebkräfte in der spanischen Gesellschaft, ihre Brüche, ihre Schuldverhältnisse und verschleppten Konflikte.

Bei diesem taz Talk zeichnet er nach, wer die Gewalt forcierte und strategisch vorangetrieben hat und beschreibt, warum eine historisch-kritische Aufarbeitung unverzichtbar ist und wie sie gelingen kann.

Zu Gast sind:

🐾 Thomas Stölting studierte Literaturwissenschaft und Soziologie in Bielefeld und Hamburg. Anschließend arbeitete er an Theatern in Dresden, Kassel und Hamburg. Er war ein Hamburger Politiker und arbeitete fast zehn Jahre in Spanien. Er lebt heute in Berlin, war Kurator der Ausstellung Stadt Natur Mensch und schreibt u. a. für Lettre international.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

