Im Gespräch mit Thomas Stölting Franco muss vergessen werden

Der Spanische Bürgerkrieg und das Erinnern: Thomas Stöltings im Mandelbaum-Verlag erschienener Essay über Gewalt, Erinnerung und historische Verantwortung handelt vom Spanischen Bürgerkrieg, seinen Ursachen, seinem Verlauf und wie er bis heute (nicht) erinnert wird.

Es wird deutlich, wie sehr Hitler-Deutschland diesen Bürgerkrieg erst ermöglichte. Ein besonderes Augenmerk widmet er exemplarisch der Gewaltgeschichte der kanarischen Insel La Palma. Bewusst richtet der Autor den Blick auf die Triebkräfte in der spanischen Gesellschaft, ihre Brüche, ihre Schuldverhältnisse und verschleppten Konflikte.

Bei diesem taz Talk zeichnet er nach, wer die Gewalt forcierte und strategisch vorangetrieben hat und beschreibt, warum eine historisch-kritische Aufarbeitung unverzichtbar ist und wie sie gelingen kann.

Zu Gast sind:

🐾 Thomas Stölting studierte Literaturwissenschaft und Soziologie in Bielefeld und Hamburg. Anschließend arbeitete er an Theatern in Dresden, Kassel und Hamburg. Er war ein Hamburger Politiker und arbeitete fast zehn Jahre in Spanien. Er lebt heute in Berlin, war Kurator der Ausstellung Stadt Natur Mensch und schreibt u. a. für Lettre international.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

