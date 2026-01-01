taz lab 2026 am 25.04. Jetzt mal Tacheles!

Auch in diesem Jahr findet das taz lab statt. Wir freuen uns, alle Interessierten am Samstag, dem 25. April von morgens 8:30 bis spätabends im und ums taz Haus zu begrüßen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 25.04.2024, ab 8:30 Wo: in und ums taz Haus Friedrichstr. 21, Friedrichstr. 23 & Outdoor 10969 Berlin ----------------------------------------------- Die Teilnahme der Veranstaltungen im Park ist kostenfrei. Für die Veranstaltungen in den Gebäuden sowie dem umfassenden Zugriff auf die Mediathek wird ein Ticket benötigt. Dieses ist über das unten aufgeführte Ticketportal zu erwerben oder auf tazlab.de/tickets.

Dieses Jahr wollen wir gemeinsam streiten, diskutieren und Tacheles reden. Im Zentrum stehen ehrliche Selbstkritik, progressive Politik und kontroverse Fragen zu Klimakrise, Krieg, Solidarität und gesellschaftlicher Verantwortung. Unterschiedliche Perspektiven werden ernst genommen, gegensätzliche Meinungen treffen aufeinander – hier geht es nicht um Konsens, sondern um klare Debatten und neue Einsichten.

Ihre Ideen auf dem taz lab Ideen parat, die Sie, die ihr uns schreiben wollt? tazlab@taz.de. Wir nehmen alles und alle ernst – sonst wären wir ja kein taz lab.

Unter dem Motto „Jetzt mal Tacheles – liebevoll & rabiat“ werden rund 60 Veranstaltungen, Workshops und vieles mehr stattfinden. Wir wollen alle versammeln – ob vor Ort oder digital. Streit wird produktiv, Ideen werden im Diskurs entwickelt, und die Fragen von heute – zu Umwelt, Gesellschaft und globaler Politik – werden gemeinsam neu gedacht.

Dieses Jahr unter anderem dabei sind Luisa Neubauer, Robin Alexander, Eva Illouz, Gilda Sahebi, Micky Beisenherz, Aladin El-Mafaalani und viele mehr ...

Das komplette Programm erscheint am 21. März.

Erstmalig stehen zwei verschiedene Ticketarten zur Verfügung. Das Digital-Ticket ermöglicht den Zugang zu allen Livestreams sowie zur Mediathek. Das Kombi-Ticket umfasst zusätzlich die Teilnahme an allen Veranstaltungen vor Ort.

Wir freuen uns auf Sie!

Regelmäßige Updates gibt es hier und natürlich über unseren Infobrief.

Kombi-Ticket

Digital-Ticket

