taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Dieser Drang nach Härte

Der globale Rechtsruck schreitet voran: Autoritäre Bewegungen gewinnen weltweit an Einfluss, demokratische Errungenschaften geraten unter Druck. Doch wer versucht, diese Entwicklung allein mit historischen Vergleichen zum Nationalsozialismus zu erklären, greift zu kurz. Der Faschismus der Gegenwart funktioniert anders – subtiler, diffuser und schwerer zu durchschauen.

Veranstaltungsinfromationen Wann: Fr., 20.03.2026, 13:15 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Eva von Redecker legt in ihrem Buch eine präzise Analyse des modernen Faschismus vor. Sie zeigt, wie sein Kern in einem radikalisierten Anspruch auf Besitz und Abschottung liegt – und warum dieser Denkstil gesellschaftliche Härte und Gewalt begünstigt.

Dieser Drang nach Härte – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Eva von Redecker ist Philosophin und freie Autorin. Sie arbeitet zu Kritischer Theorie, Feminismus, Kapitalismus und Autoritarismus und schreibt unter anderem für Die ZEIT, The Guardian und das Philosophie Magazin. Zuletzt erschienen ihre Bücher „Bleibefreiheit“ und „Revolution für das Leben“. Ihr neues Buch „Dieser Drang nach Härte. Über den neuen Faschismus“ erscheint im März im S.FISCHER Verlage.

🐾 Ulrike Winkelmann ist seit Sommer 2020 Chefredakteurin der taz und moderiert diesen Talk. Zuvor arbeitete sie als Politikredakteurin beim Deutschlandfunk und war lange in leitenden Funktionen für die taz tätig. 2010/11 leitete sie zudem die Politikredaktion der Wochenzeitung der Freitag.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

