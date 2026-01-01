taz Talks meets Buchmesse Leipzig 2026 : Die Reise ans Ende der Geschichte
Kristoff Magnusson erzählt in seinem Spionageroman davon, was trotz historisch günstiger Gegebenheiten noch alles schief gehen kann.
Kristof Magnusson erzählt in seinem neuen Roman von den frühen 90er Jahren, einer Zeit, in der der Kalte Krieg vorbei ist und die Welt kurz glaubt, alles sei möglich. Jakob Dreiser, junger Dichter, wird in Rom gefeiert, die russische Botschaft lädt zu Krimsekt und Piroggen, Frieden und Glück scheinen greifbar nah. Gleichzeitig steht der frühere Doppelagent Dieter Germeshausen vor dem Absturz: Er muss untertauchen, ist zum ersten Mal verliebt und plant einen letzten großen Coup. Dafür braucht er Jakob Dreiser – denn nichts tarnt besser als ein international gefeierter Dichter.
Wann: Sa., 21.03.2025, 12:30 Uhr
Wo: Halle 5 | G500
Leipziger Messe
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
----------------------------------------
Eintritt frei
----------------------------------------
Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.
Ein präziser, tragikomischer Roman über Sehnsüchte, Täuschungen und das Scheitern im Moment der vermeintlichen Freiheit. Kristof Magnusson macht aus einer Zeit historischer Umbrüche eine mitreißende Abenteuergeschichte.
»Niemand versprüht so viel Optimismus und Heiterkeit wie Kristof Magnusson. Ein glänzender Erzähler, der seine Figuren liebt.« Isabel Bogdan
🐾 Kristof Magnusson, geboren 1976 in Hamburg, ist Schriftsteller, Übersetzer und Theaterautor. Er engagiert sich für Literatur in einfacher Sprache. Sein Stück »Männerhort« wurde erfolgreich verfilmt. 2023 erhielt er den Rom-Preis der Villa Massimo. Sein neues Buch „Die Reise ans Ende der Geschichte“ erscheint im Februar 2026 im Klett-Cotta Verlag.
🐾 Doris Akrap moderiert diesen Talk. Sie ist Ressortleiterin | taz zwei + medien Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.
Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse
Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de