Die taz-Sonderausgaben zur Seitenwende 17.10. Solidarität und Aufbruch

Aus der taz | Seit 2011 denken Menschen über die Zukunft des taz Journalismus ohne täglich gedruckter Zeitung nach. Jetzt ist der Moment gekommen. Er steht für uns im Zeichen von Aufbruch und Solidarität. Dieses Motto durchzieht auch die letzte gedruckte Werktagsausgabe am 17.10.2025.

Die Ausgabe enthält 10 Beiträge von deutschen und internationalen Autor*innen exklusiv für die taz. Unter dem Motto Solidarität und Aufbruch schreiben u.a. T.C. Boyle, Francesca Melandri, Fatma Aydemir, Sibylle Berg, Feridun Zaimoglu, Annett Gröschner, Wenke Seemann und Peggy Mädler.

Außerdem erfindet die Redaktion der taz die Geschichte ihrer Transformation neu – in Form eines Agententhrillers. Die Gestaltung dieser besonderen Ausgabe übernimmt für und mit der taz der international gefeierte Künstler Christian Jankowski, der dafür die Macher*innen der Zeitung in Szene setzt – vom Verlag bis zur Druckerei.

taz bleibt Tageszeitung

In Zukunft bleibt die samstags erscheinende wochentaz das einzige Printprodukt der taz. Die wochentaz vom 18. Oktober beschäftigt sich mit der Frage, wie Influencer gerade unsere Arbeit verändern. Ist das noch Journalismus? Außerdem verabschiedet sich unsere Korrespondentin Marina Klimchuk mit einem sehr persönlichen Text aus den USA und wir sammeln Protokolle von jungen Menschen, die über ihre Gefühle zur Wehrpflichdebatte sprechen.

Auch die erste rein digitale Ausgabe der taz am 20. Oktober 2025 wird eine besondere Gestaltung bekommen. Darin begrüßt die renommierte Künstlerin Kerstin Brätsch mit ihrer vielschichtigen Digitalmalerei die Leser*innen der taz.

Denn die taz bleibt Tageszeitung: Montags bis Freitag erscheint sie weiterhin als E-Paper. Und natürlich informiert die taz jederzeit aktuell über taz.de und über ihre Social Media Kanäle. Die taz vollzieht damit als erste überregionale deutsche Tageszeitung den Umstieg ins Digitale.

🐾 Die letzte gedruckte Werktagstaz vom Freitag, dem 17.10.2025, bleibt zwei Wochen im Handel und in unserem eKiosk als ePaper erhältlich. Nicht verpassen!