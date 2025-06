HEUTE: Tour zur Seitenwende München 27.06. Wer profitiert von Olympia?

Das war schön, oder? Es wurde viel geschwärmt über die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Diese Bilder! Fechterinnen, Beachvolleyballer und Schwimmerinnen vor beeindruckenden Kulissen. Und auf den Rängen herrschte allzeit gute Laune. Das können und wollen wir auch, heißt es seitdem aus dem organisierten Sport und von der Politik. Gleich vier Bewerberregionen möchten die Spiele nach Deutschland holen. Stadt und Freistaat Bayern wollen München ins Rennen schicken, die Olympiastadt von 1972.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 27.06.2025 Ab 17 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion Wo: EineWeltHaus Schwanthalerstraße 80 80336 München Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Bitte nutzen Sie dafür das Reservierungstool von Pretix weiter unten.

Wem das nutzen soll? Dem Sport – der ist im Weltvergleich ja immer weiter abgerutscht und soll bei den Heimspielen endlich wieder Schwung holen. Dem Land – Werbung für Deutschland hat ja auch bei der Fußball-WM 2006 so gut geklappt. Und der Stadt – die hat sich nach 1972 so schnell entwickelt und den Sprung in die Moderne geschafft. Und anders als früher soll das alles ohne großen Ressourcenverbrauch und ohne irrwitzige Neubauten möglich sein.

Ist das möglich unter dem Regiment des Internationalen Olympischen Komitees? Und ist die Stadt, die auch an Tagen, an denen keine Touristen aus aller Welt zu Gast sind, schier aus allen Nähten platzt, wirklich in der Lage, die Spiele zu stemmen? Ist Werbung für München, die dazu führen könnte, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen, wirklich nötig? Muss es in München immer schneller, höher und weiter gehen?

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 17 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass sie auch nach der Seitenwende ihr Abo behalten, haben wir ein Dankeschön-Paket. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Moritz Burgkardt setzt sich mit der Initiative Ausspekuliert gegen Spekulation und Mietenanstieg auf dem Wohnmarkt Münchens ein.

🐾 Julia Schönfeld-Knor ist SPD-Stadträtin im Sportausschuss der Landeshauptstadt München

🐾 Beppo Brem ist Grünen-Stadtrat und Sportpolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen-Rosa Liste-Volt

🐾 Harriet Wolff ist taz-Redakteurin, Münchenerin und moderiert die Veranstaltung

