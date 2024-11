taz Talk über Gerechtigkeit für Frauen Sieben Jahre #metoo – hat es was gebracht?

Viel hat sich getan, seit im Oktober 2017 #metoo aufgekommen ist: Veränderungen sind in allen Branchen und Bereichen sichtbar. Es fühlt sich also an, als würde sich etwas in die richtige Richtung bewegen.

Doch die polizeilichen Statistiken und Studien zeigen ein ganz anderes Bild. Die Lage für Frauen und Queers ist desaströs und sie verschärft sich immer weiter.

Die Gewalt nimmt in allen Bereichen zu und mittlerweile wird in Deutschland an fast jedem zweiten Tag eine Frau von ihrem (Ex-)Mann getötet. Die Politik guckt schulterzuckend zu.

War die feministische Bewegung also wirklich ein Erfolg? Oder wurden alle Fortschritte längst wieder unter Rückschlägen begraben? In ihrem Buch zieht Carolina Schwarz eine Bilanz der #metoo-Bewegung.

Am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, stellt sie im taz Talk ihr Buch vor und diskutiert, wie es mit #meToo weitergehen kann.

Ein Talk mit:

🐾 Carolina Schwarz ist seit 2017 bei der taz und ist aktuell Ressortleiterin bei taz zwei - dem Ressort für Gesellschaft und Medien. Sie schreibt vor allem über intersektionalen Feminismus, (digitale) Gewalt gegen Frauen und Popphänomene. Ihr Buch „#MeToo” ist im Reclam-Verlag erschienen.

🐾 Anastasia Zejneli, taz-Redakteurin, moderiert diesen Talk.

