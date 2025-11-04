piwik no script img

tazlageNeun Panter schlagen elf Freunde

Lukas Wallraff
Kolumne
von Lukas Wallraff

Toor, Toor, Toor: Der taz Panter FC hat ein Fußballspiel – ja, tatsächlich: Gewonnen!

Menschen, die jubeln
Freudetrunken: Das Team des taz Panter FC am Montagabend nach dem 4:3-Sieg gegen 11 Freunde Foto: taz

W enn Sie das hier lesen, halten Sie sich bitte fest. Falls Sie beim Lesen trinken, stellen Sie Ihr Glas ab. Und wenn Sie sich diesen Text im Auto von den künstlichen Intelligenzbestien Doris Akrap oder Bernd Pickert aus der taz-App vorlesen lassen, fahren Sie ganz schnell rechts ran. Denn: Der taz Panter FC hat … ja, er hat gewonnen!

Das ist auch für Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, eine umwerfend gute Nachricht. Weil sie bedeutet: Alles ist möglich. Absolut alles. Jeder Traum kann sich erfüllen. Mindestens die Rettung der Welt, vielleicht sogar der Bahn. Oder die Abschiebung von Friedrich Merz nach Syrien.

Nach zwölf Niederlagen: ein Sieg!

Nichts ist mehr unvorstellbar, wenn es neun Pantern auf einem Fußball-Kleinfeld gelingen kann, nach zwölf Niederlagen hintereinander die ersten Punkte der Saison zu holen. Sogar drei. Und damit den ersten Sieg überhaupt in der Medienliga seit zwei Jahren. Und das gegen die 11 Freunde, ihres Zeichens Vertreter des einzigen und damit besten deutschen „Magazins für Fußballkultur“.

Blut, Schweiß und Freudentränen: Die historische Tragweite des hart erkämpften, mit einigen Verletzungen bezahlten, aber durchaus verdienten 4:3-Siegs der Panter könnte nur noch übertroffen werden, wenn es der Kollege Sisyphos eines Tages endlich schaffen sollte, dass sein verfluchter Stein, den er auf den Berg rollen muss, einmal oben liegen bleibt.

Dieses sagenhafte Gefühl dürfen die Panter jetzt kurz genießen. Manche werden dabei fast schon übermütig – und träumen vom vorletzten Tabellenplatz. Denn nichts ist mehr unmöglich!

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Lukas Wallraff

Lukas Wallraff

 taz.eins- und Seite-1-Redakteur
seit 1999 bei der taz, zunächst im Inland und im Parlamentsbüro, jetzt in der Zentrale. Besondere Interessen: Politik, Fußball und andere tragikomische Aspekte des Weltgeschehens
Themen #Fußball #Vereinssport
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Leipziger Spielerinnen blicken nach dem Spiel vom Rasen auf eine sehr kleine Tribüne
DFB investiert in Frauenbundesliga Nur wenig Anschub

Der Deutsche Fußball-Bund will die Bundesliga der Frauen mit 100 Millionen Euro Investitionen weiterentwickeln. Reicht das um dem Bedarf zu decken?

Von Frank Hellmann
Ein Schiedsrichter vor einem Bildschirm, auf dem eine Spielszene läuft
VAR-Debatte Der Schiri ist nur noch ein Fuzzi
Kolumne Press-Schlag von Peter Unfried

Der VAR hat das Vertrauen in die Gültigkeit des Gepfeifes erodiert. Dieses Vertrauen aber war die Grundlage des Spiels.

Portugals Pepe kotzt auf das Spielfeld
Reportersprache in der Stilkritik Mit Galle und Wille gegen den Ball
Kolumne Press-Schlag von Manfred Kriener

Fußballreporter beschreiben Teams und Spieler nicht selten als gallig, griffig oder gierig. Dabei kommt es doch vor allem aufs Gutige an.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
3
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
4
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
5
Biografie über Björn Höcke Ein planvoll agierender Ideologe
6
Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani Ein Sozialist für alle New Yorker?