taz lab : Wir glühen schon jetzt vor!

Zahlreiche taz Talks geben jetzt schon einen Vorgeschmack auf das erste digitale taz lab. Liebevoll kuratiert und ausgeheckt vom taz lab Team 2021.

Von LUISA FAUST

Nur noch eine Woche bis zum taz lab! Weil wir es kaum erwarten können, starten wir unseren Countdown bereits am 19. April:

taz lab 2021: Tickets, Service, Zugänge ■ Der Ticketverkauf für das digitale taz lab am 24. April erfolgt über unser Ticketportal. ■ Wie immer greift unser solidarisches Modell mit Preisen zu 40€ (Normalpreis), 20€ (ermäßigter Preis) und 60€ (politischer Preis). ■ Die Tickets des taz lab 2020 gelten auch für das Jahr 2021. Kontaktieren Sie uns unter tazlab@taz.de oder warten Sie auf unsere E-Mail zur Übermittlung der digitalen Zugänge. ■ Das Programm für das digitale taz lab 2021 finden sie hier.

Der Opener der taz-lab-Woche ist ein Rückblick und Vorausschauen mit den Veteranen für eine bessere Welt, dem Politikwissenschaftler Claus Leggewie und dem Autor und Politiker Daniel Cohn-Bendit. Moderiert von Jan Feddersen, taz-Redakteur sowie Kurator des taz lab.

Am 20.4. fragen wir: „Wie geht privater Klimaschutz 2021?“ Die Autorin Petra Pinzler hat sich die CO 2 -Emissionen ihrer Familie vorgeknöpft. Michael Bilharz arbeitet am Umweltbundesamt und ist mit dem CO 2 -Rechner beschäftigt. Martin Unfried von der Universität Maastricht, lange Jahre mit europäischer Klimapolitik beschäftigt, fragt: Wie hängt beim Klimaschutz das Private mit dem Politischen zusammen?

Warum ist die Zustimmung zur AfD und für organisierte Neonazistrukturen besonders unter jungen Menschen in Sachsen so hoch? Tobias Burdukat, Sozialarbeiter und Dozent und Sandra Münch, Mitgründerin des Vereins Bon Courage e. V. geben darauf am 21.4. eine praktische Antwort. Mit Mareike Barmeyer und Raoul Spada sprechen sie über die Herausforderungen ihrer Arbeit.

Am Donnerstag, 22.4. stellen wir uns dem „Gegenwind für politischen Wandel“. Showmik Kahn, taz lab Redakteur, spricht mit Shoan Vaisi von Die Linke über eine längst fällige politische Veränderung: Wir brauchen Menschen mit Migrationsgeschichte in der politischen Landschaft.

Am Vorabend des taz lab, 23.4. trifft das Team seinen Kurator Jan Feddersen zum gemeinsamen „Vorglühen“. Anastasia Tikhomirova, Nisa Eren und Raoul Spada sprechen über Lust und Last der Vorbereitung eines digitalen taz lab und fragen: Was soll das eigentlich, ein großer, jährlicher Kongress einer linken Tageszeitung?