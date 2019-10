Mehr Tempo: RWE fordert mehr Tempo bei den gesetzlichen Regelungen für den Kohleausstieg. „Mich befremdet es auch etwas, dass es länger braucht, es umzusetzen, als es zu erfinden“, sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz.

Mehr Grün: Für die Zukunft sieht Schmitz nur grün: „2040 wird RWE zu 100 Prozent klimaneutral sein.“ Nach einem Tauschgeschäft mit Eon ist RWE nun mit 17 Prozent an dem Konkurrenten beteiligt und hat beider Ökostromgeschäfte bei sich zusammengeführt. Jährlich will der Konzern 1,5 Milliarden Euro in den Bereich investieren.