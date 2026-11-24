Da dies ein Text über Weihnachtsmärkte wird, gibt es schon mal die wichtigste Information vorweg: Die Glühweinpreise bleiben weitgehend stabil. Wie im Vorjahr müssen Be­su­che­r:in­nen zwischen 4 und 6 Euro für das alkoholische Heißgetränk löhnen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur vor ein paar Tagen.

Darüber hinaus gibt es zu Beginn der Saison viel über Weihnachtsmärkte zu schreiben. Die beliebte Dezemberbeschäftigung hat sich längst zu einem Kondensationspunkt gesellschaftlicher Konflikte entwickelt.

So wittern nicht wenige AfD-Anhänger:innen in der Bezeichnung „Wintermarkt“ einen Angriff auf die christliche Kultur. Tatsächlich sind die Gründe eher profan. So hat die „Lichtenberger Winterzeit“, ein riesiger Rummel neben einem Möbelkaufhaus an der Landsberger Allee, schon seit Ende Oktober geöffnet. Die Bezeichnung Weihnachtsmarkt passt da nicht so ganz.

 Über 100 Weihnachtsmärkte listet allein das Webportal Berlin.de auf

Einen radikaleren Angriff auf die abendländische Kultur bietet hingegen der diesjährige, immer noch als solcher betitelte Weihnachtsmarkt am Alex, der mit einem neuen Konzept aufwartet. „Die urbane Erlebniswelt lockt mit einer kosmopolitischen Interpretation des Weihnachtsfestes“, schreiben die Organisator:innen. „Besuchende können sich auf eine synthetische Eisstockbahn und Fotospiegel freuen.“

All inclusive an der Spree

Doch Weih­nachts­markt­freun­d:in­nen wissen, Berlin hat natürlich mehr zu bieten als die neonbeleuchtete Betonwüste am Alex. Über 100 Weihnachtsmärkte listet allein das Webportal Berlin.de auf. Es gibt Weihnachtsmärkte für jeden Kiez, jede Subkultur und natürlich jeden Geldbeutel.

So lässt es sich die Bourgeoise im beizten VIP-Zelt auf dem All-inclusive-Weihnachtsmarkt am Spreespeicher gutgehen. 67,99 Euro kostet dort ein Ticket. Ob es auch in diesem Jahr wieder Proteste gegen den Yuppie-Markt geben wird, ist unklar.

Kostenlos, hingegen wohl auch ein eher betuchteres Klientel ansprechend, ist der „Wein-Nachtsmarkt“ auf dem Lichterfelder Ludwig-Beck-Platz am 12. und 13. Dezember. Dort präsentieren Win­ze­r:in­nen aus ganz Deutschland ihre Weine. „Wer noch auf der Suche nach der richtigen Begleitung für sein Weihnachtsessen ist, bekommt eine ausführliche Beratung“, schreiben die Organisator:innen.

Für Menschen, die andere Fragen nachts nicht schlafen lassen, bietet der Sozialweihnachtsmarkt im Stadtschloss Moabit am kommenden Montag ein Angebot. Dort können Be­su­che­r:in­nen mit einem Netto-Einkommen unter 1.378 Euro „viele tolle Upcycling-Produkte“ erwerben. Notwendig ist nur ein Nachweis, zum Beispiel der Bürgergeld- oder Rentenbescheid.

Kinky Weihnachtszeit

Doch Berlin wäre nicht Berlin, wenn sich mit dem Weihnachtsmarktbesuch nicht auch gleich das Ausleben der eigenen Identität verbinden ließe. So bietet die „Christmas Avenue“ am Nollendorfplatz neben Fressbuden und Glühwein auch ein queeres Bühnenprogramm. Auf dem „Kinky Weihnachtsmarkt“ in der Köpenicker Straße können sich Be­su­che­r:in­nen über „Spanking, Shibari oder Polyamorie informieren“.

Nicht zuletzt gibt es in diesem Jahr auf dem Hundeauslaufgebiet im Grunewald auch einen Hundeweihnachtsmarkt. Dort locken „Weihnachtsdekorationen mit tierischem Touch und Weihnachtsgeschenke für Vierbeiner“ Berliner Hun­de­lieb­ha­be­r:in­nen in den Westen der Stadt.