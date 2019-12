Nach dem Sturz al-Bashirs müssen Frauen im Sudan keine langen Röcke mehr tragen. Dem ehemaligen Diktator droht indes die Todesstrafe.

NAIROBI taz | Nach dem Sturz von Omar al-Bashir im April rechnet der Sudan Schritt für Schritt mit den letzten 30 Jahren Diktatur ab. Gleich mehrere Beschlüsse der Justizbehörden sowie der Übergangsregierung treiben den Wandel voran.

Generalstaatsanwalt Tadsch al-Sirr Ali al-Hibr hat ein Komitee gebildet, das den Staatsstreich von 1989 untersuchen soll. Al-Bashir führte damals die putschenden Militärs an und sicherte sich die Macht. Der ehemalige Staatschef könnte für seine damalige Rolle zum Tode verurteilt werden.

„Das Komitee hat die Kompetenz für strafrechtliche Verfolgung von Militärputschisten“, erklärte der Generalstaatsanwalt. Al-Bashir sitzt bereits jetzt im Gefängnis. Gegen den 75-Jährigen läuft ein Gerichtsverfahren wegen Korruption.

Der Staatsanwalt hofft offenbar, dass die Untersuchungen einen Meilenstein setzen und eine weitere gewaltsame Regierungsübernahme im Sudan künftig verhindern. Seit der Unabhängigkeit von den Briten 1956 haben Militärputsche Sudans Politik geprägt.

Ende vergangener Woche bereitete die Übergangsregierung darüber hinaus al-Bashirs Nationaler Kongresspartei (NCP) ein Ende. Nach einer Marathonsitzung von 14 Stunden nahm sie ein Gesetz an zur Abschaffung der NCP. Damit soll der Ideologie des politischen Islam und des arabischen Nationalismus ein Ende gesetzt werden. Ziel sei aber auch, wie Ministerpräsident Abdullah Hamdok twitterte, „den gestohlenen Reichtum des Volkes wiederzubekommen“.

This is also to enable efforts to retrieve the stolen wealth of the people of Sudan who have remained strong, resilient and revolutionary. There is a new dawn in Sudan's horizon.