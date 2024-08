Wahlkampf in Thüringen : Höcke-Auftritt in Jena blockiert

Eine Veranstaltung mit dem Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Höcke wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. 2.000 Menschen hatten dagegen protestiert.

JENA (AFP) | Die Teilnahme des AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke an einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen ist wegen großer Gegenproteste kurzfristig abgesagt worden.

Mehrere Straftaten wurden in diesem Zusammenhang registriert, wie die Landespolizei in Jena am Dienstagabend mitteilte. Demnach sollte Höcke am Mittwoch in einem Stadtteilzentrum in Jena mit der AfD auftreten. Dagegen gab es Protest durch ein breites Bündnis und mehreren Versammlungen.

Es kam zu einem großen Polizeieinsatz. Rund 2000 Gegendemonstranten waren vor Ort. Es sei zu mehreren Sitzblockaden und insgesamt zwölf Straftaten gekommen. Höckes Teilnahme wurde wegen der zahlreichen Gegendemonstranten und der unübersichtlichen Lage vor Ort kurzfristig abgesagt.