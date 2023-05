WM-Kämpfe im Frauenboxen : Der irische Superstar

Chantelle Cameron besiegte Boxweltmeisterin Katie Taylor. Bald könnte sie zu den Topstars der noch kleinen Szene gehören.

„Homecoming“ war der Kampf gelabelt, denn Katie Taylor ist in ihrer Heimat Irland ein Superstar, aber meist hat sie in England oder Amerika geboxt. Am Samstag wurde Taylor in Dublin vom Publikum gefeiert, während ihre Gegnerin Chantelle Cameron aus England ausgebuht wurde.

Mit Taylor boxte die Weltmeisterin im Leichtgewicht, anerkannt von vier Verbänden, und mit Cameron die Weltmeisterin im Super-Leichtgewicht, anerkannt auch von vier Verbänden. Sie hatte vor dem Samstag einen Kampfrekord von 17 Kämpfen/17 Siegen. Taylor von 22/22. Sehr gleich also, aber: Taylor ist eben der Superstar des Profiboxens. Im April 2022 bezwang sie Amanda Serrano (USA). In Irland hat die Olympiasiegerin und Ex-Fußballerin höchste Popularitätswerte.

Gewonnen hat aber Chantelle Cameron. Es ist die erste Profiniederlage Taylors, und das ist die Sensation. „Ich war wie versteinert, dass ich vielleicht den Sieg nicht bekommen würde“, umriss Cameron nach ihrem Punktsieg die schwierige Ausgangslage. „Ich hatte das beim Boxen schon einmal gesehen, es war meinem Team schon einmal passiert.“ Und auch Taylor, die in erst in den letzten Runden in den Kampf kam, wollte vor dem Richterspruch nichts ausschließen. „Ich bin mir nicht sicher“, sagte sie und fügte redlicherweise an, „um ehrlich zu sein.“

Dabei waren alle Daten eindeutig: Cameron hatte mehr Treffer (141 statt 111) und mehr Punches, also hart geschlagene Treffer (114 statt 90). Ihre WM-Gürtel wird Katie Taylor behalten, denn geboxt wurde um Camerons Super-Leichtgewichtstitel. Die bleiben nun nicht nur bei der Engländerin, sondern zudem hat Cameron den Aufstieg in die noch sehr kleine Szene der Superstars der Boxerinnenszene geschafft.

Große Kämpf sind was Besseres

„Ich möchte mehr Gürtel holen“, kündigte Cameron an. Das heißt, dass sie neben dem wahrscheinlichen Taylor-Rückkampf nun auch Kampfoptionen in anderen verwandten Gewichtsklassen hat. Sie könnte etwa auch gegen Amanda Serrano kämpfen, die Weltmeisterin im Federgewicht. Jede Option ist mit hohen Kampfbörsen noch attraktiver gemacht.

Und noch etwas ist schön. Im Frauenboxen waren nun binnen zwei Jahren hochattraktive Kämpfe zu sehen, die das Zeug haben, die „heilige Theorie vom Kampfrekord ohne Niederlage“, so der ESPN-Boxexperte Michael Rothstein, an der Boxpromoter und -manager hängen, obsolet werden zu lassen. Große Kämpfe sind was Besseres als ungeschlagene Boxer oder Boxerinnen.