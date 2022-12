WM-Ekstase in Marokko : Kitsch und Kraft

Der unverhoffte Sieg Marokkos zeigt: Fußball kann noch immer die Menschen vereinen – aber er kann auch desintegrierend wirken.

Wann werden schon einmal zu Beginn von TV-Nachrichtensendungen Bilder reinen Glücks gezeigt? Wann werden dort schon Erdbeben der Freude prioritär behandelt? Wann sieht man schon einmal vor allen anderen Miseren in dieser Welt so viele glückliche Menschen auf einen Schlag? Na klar, wenn ein Fußballteam bei Abpfiff ein Tor mehr als das andere geschossen hat, und das auch noch als Außenseiter wie Marokko bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft.

Es läuft wieder einmal wie am Schnürchen für die Fifa, könnte man denken. Auf die Emotionen, die dieses Spiel im globalen Wettbewerb auszulösen vermag, ist Verlass, auch wenn es in einem schlecht beleumundeten Wüstenstaat ausgetragen wird. „Football Unites the World“, das soll auf den von der Fifa gestalteten Kapitänsbinden im WM-Finale stehen, dort wo die Deutschen gern ihre politischen Wertebekenntnisse hinterlegt hätten.

Das mag sich wie Kitsch anhören. Die Bilder der jubelnden Menschen in Marokko, die nicht nur so ergriffen sind, weil das völlig Unwahrscheinliche so nah zu sein scheint, sondern auch weil sie die kollektive Unterstützung in der arabischen und afrikanischen Welt spüren, sind aber real. Und in Europa, wo die marokkanische Community sich per Autokorso durch Bielefeld, Brüssel und Rotterdam hupt, drücken zudem viele aus einem klassischen Fußballreflex, der Liebe zum Außenseiter, dem nordafrikanischen Team die Daumen.

Wären da nur nicht wieder die palästinensischen Fahnen, mit denen die marokkanischen Fußballer auch politische Zeichen der Parteinahme in die Welt hinausfunken. Im selben Maße wie Fußball integrierend wirkt, wirkt er eben auch desintegrierend, weil er nicht losgelöst von gesellschaftlichen Verhältnissen gespielt wird. Man muss der Fifa und ihrem Präsidenten Gianni Infantino vorhalten, dass sie eine Seite des Fußballs aus Geschäftsgründen einseitig verkitschen. Wer aber umgekehrt nur die andere Seite im Blick hat, unterschätzt die autonome Kraft dieses Spiels, die unabhängig vom Gebaren der Fifa Menschen miteinander glücklich macht.