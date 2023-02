WDR-Hörspiel „Forever Club“ : Kurz vor dem Abschluss

Im WDR-Hörspiel „Forever Club“ bleiben Jugendliche in ihrer Entwicklung stecken. Sie haben aber auch weder Smartphone noch Internet.

Drogen, Diebstahl und Krach mit der Mutter: Bei der Außenseiterin Mica (Mercedes Müller) läuft einiges schief. Zur Strafe muss sie aufs Internat in die bayerische Provinz. Die Geschichte von „Forever Club“ wurde häufig erzählt und könnte auch vor einigen Jahrzehnten erschienen sein. Der Eindruck wird dadurch erschwert, dass Smartphones und Internet aus der Geschichte verbannt werden. Abgesehen davon überzeugt das Hörspiel.

Micas Zimmernachbarin macht ihr das Leben zur Hölle. Die 17-Jährige bleibt allein, bis sie eine Gruppe aus vier Freun­d*in­nen trifft, die sie aufnimmt. Die lieben 90er-Musik und betrinken sich mit Berentzen Saurer Apfel.

Schnell ahnen die Zu­hö­re­r*in­nen, dass in dieser Mystery-Serie etwas nicht stimmt: Micas Freun­d*in­nen sind längst tot, bei einem Verkehrsunfall kurz vor ihrem Abschluss ums Leben gekommen. Aber Mica weiß davon nichts. Sie hinterfragt das merkwürdige Verhalten der Gruppe nicht, zu sehr ist sie auf die Nähe und das Zugehörigkeitsgefühl angewiesen. Selbst die Warnungen von ihrer neuen Freundin Bibi (Anuthida Ploypetch) überhört sie erst mal: „Du willst es einfach nicht sehen.“ Bis diese sich im Streit offenbart.

Mica kann die vier Freun­d*in­nen sehen, mit ihnen reden, sie berühren, was besonders im Fall von Alek (Heinrich Berger) für beide dann doch recht wichtig wird. Und nur durch Mica können die vier selbst wieder begrenzt teilnehmen an der Welt: Gegenstände berühren, die nicht aus ihrer eigenen Vergangenheit stammen, oder mit der vereinsamten und verrückten Mutter kommunizieren.

„Forever Club“ 20 Folgen, freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Gefangen in der Provinz

Doch sie sind gefangen in ihrem Alter und gefangen in der Provinz. Für sie gibt es kein Weiterkommen, keine Entwicklung. Nicht, solange sie nicht erfahren, wie genau sie gestorben sind. Also begibt sich Mica auf die Suche.

Autorin und Regisseurin Jette Volland gelingt hier eine spannende und schmerzhafte Geschichte über die Notwendigkeit von Freun­d*in­nen­schaft und Erwachsenwerden. Und darüber, was passiert, wenn einem diese Möglichkeit geraubt wird.