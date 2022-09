Volksbegehren Grundeinkommen in Berlin: „Es wird ein Krimi“

Zur Abstimmung steht nicht die Einführung eines Grundeinkommens für alle, sondern ein wissenschaftlich organisierter und begleiteter Versuch, um empirische Daten zu sammeln, wie ein solches Grundeinkommen am besten umzusetzen sei. Insgesamt rund 3.500 Menschen in Berlin sollen im Rahmen dieses Versuchs drei Jahre lang ein solches Grundeinkommen erhalten und damit machen können, was sie wollen. Wie hoch dieses Einkommen sein wird, steht noch nicht fest: Nach Vorstellungen der Initiative wird es mehrere unterschiedlich ausgestattete Versuchsgruppen geben, um am Ende Vergleichsmöglichkeiten zu haben, welches Modell wie funktioniert. Die Kosten für das Land würden etwa 70 Millionen Euro betragen.

Unterschreiben rund 175.000 Berliner Wahlberechtigte, kommt es zum Volksentscheid – es sei denn, das Abgeordnetenhaus nimmt den Entwurf unverändert an. Beim Entscheid müssen eine Mehrheit und mindestens 25 Prozent der Ber­li­ne­r*in­nen für den Gesetzentwurf stimmen, damit dieser umgesetzt wird. (taz)