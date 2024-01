Viele Tote und Verletzte in der Ukraine : Raketenangriffe zu Silvester

Landesweit herrscht Luftalarm in der Ukraine. In der Nacht auf Freitag erlebt die Hauptstadt Kyjiw den schwersten Beschuss seit Kriegsbeginn.

taz | Äußerst unruhig verlief die Silvesternacht in der Ukraine. Nach den massiven russischen Luftangriffen in den Tagen zuvor herrschte wieder landesweit Luftalarm. Dabei schlugen erneut Raketen und Drohnen in Wohngebieten ein, erneut wurden Dutzende von Zivilisten durch Raketen und Drohnen getötet.

Bei den Angriffen konnten 87 von 90 Schachid-Drohnen abgeschossen werden, zitiert der ukrainische Dienst von BBC den Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Olesh­chuk. Schäden seien jedoch durch abgeschossene Drohnen entstanden, die auf Wohnhäuser niedergegangen sind. So haben abgeschossene Drohnen in Odessa ein Wohnhaus in Brand gesetzt. Dabei, so die BBC, seien ein 15-jähriger Jugendlicher getötet und acht weitere Personen verletzt worden. Kurz nach Mitternacht war die Stadt angegriffen worden, berichtet Natalia Gumenyuk vom Pressezentrum der Südlichen Verteidigungsstreitkräfte. Gefährlich an den abgestürzten Drohnen seien vor allem die durch den Abschuss ausgelöste Druckwelle.

Im Gebiet Lwiw, so Bürgermeister Andriy Sadovyi auf Telegram, habe ein Wohnheim gebrannt, nachdem Trümmer von Drohnen auf dieses gefallen seien. Das betroffene Gebäude, so Sadovyi, gehöre zu der Universität, an der Stepan Bandera, Chef der ukrainischen Nationalbewegung, vor 100 Jahren studiert hatte. Zufall dürfte dies kaum gewesen sein, ist doch der 1. Januar der Geburtstag des Nationalisten Bandera. Auch das Roman-Schuchewytsch-Museum in der Region Lwiw sei infolge eines Luftangriffs niedergebrannt, so Sadovyi. Schuchewytsch war Kommandeur des der Wehrmacht unterstellten Bataillons Nachtigall gewesen.

Unterdessen berichtet das Portal strana.news von vier Toten in Donezk, die bei einem Angriff auf das Stadtzentrum in der Silvesternacht ums Leben gekommen sind. In der Region Chmelnyzkyj ist nach Angaben der Ukrajinska Prawda bei einem Drohnenangriff am Neujahrstag ein Kind verletzt worden.

24 Tote in russischer Grenzstadt

Schon in den Tagen zuvor wurden viele Menschen in der Ukraine durch russischen Beschuss getötet. Am Montagmorgen korrigierte die Online-Zeitung Ukrajinska Prawda die Opferzahl des Luftangriffs vom 29. Dezember auf Kyjiw erneut nach oben. Bei dem schwersten Luftangriff auf die Hauptstadt seit Kriegsbeginn seien 28 Menschen getötet worden. In Dnipro waren am 29. Dezember fünf Personen getötet worden. Bei einem Angriff auf Charkiw wurden auch Mitarbeiter eines ZDF-Sendeteams verletzt.

Auch Russland beklagte Tote in den vergangenen Tagen. Am Samstag wurde die Stadt Belgorod, 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, beschossen. Dabei sind, so zitiert der russische Dienst der BBC den Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, 24 Menschen ums Leben gekommen. Die tödlichen Raketenangriffe waren gegen halb fünf Uhr abends erfolgt. Dabei ist auch ein mehrstöckiges Kaufhaus im Stadtzentrum schwer geschädigt worden.

Bei einer von Russland beantragten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Samstag beschuldigte der russische UN-Vertreter Wassili Nebenzya die Ukraine eines „vorsätzlichen, wahllosen Angriffs auf ein ziviles Objekt“. Unter Berufung auf eine eigene Quelle bei den ukrainischen Sicherheitskräften berichtet die BBC, dass Kyjiw den Angriff auf Belgorod angeordnet habe.

Selenski lobt sein Land und seine Soldaten

Der beigeordnete UN-Generalsekretär Mohamed Khiari verurteilte die Angriffe beider Seiten laut BBC unmissverständlich und erklärte, die Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen „verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht, sind inakzeptabel und müssen sofort eingestellt werden“. Seit über einem Jahr wird die Region Belgorod immer wieder angegriffen. Der Angriff vom Samstag ist bereits der zweite Angriff auf die Stadt innerhalb von 24 Stunden. Bei einem Beschuss am Freitag war ein Mann getötet worden, zitiert die BBC Gouverneur Gladkov.

Präsident Selenski über die Ukraine „Eine solche Nation inspiriert die ganze Welt“

In einer eindringlichen Rede dankte der ukrainische Präsident Selenski in der Silvesternacht den Soldaten und wünschte seinen Landsleuten Kraft und Zuversicht. „Ich bin stolz auf jeden ukrainischen Kämpfer. Solange es euch gibt, gibt es die Ukraine. Ich weiß, wie tapfer und heldenhaft ihr uns verteidigt. (…) Ihr haltet das Böse zurück, das noch größer geworden ist.“ Die Liebe der Ukrainer zu ihrem Land sei stärker als die Besatzung, so Selenski, und diese Liebe sei die treibende Kraft, die die Eindringlinge so fürchteten.

„Eine solche Nation inspiriert – wie Sie sehen – die ganze Welt. So einen Staat will man in der europäischen Familie sehen“, so Selenski unter Bezug auf die Entscheidung der EU zur Aufnahme von Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine.